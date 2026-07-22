Rīgā vairākās vietās top jauni luksofori - mainīs satiksmes organizāciju
Rīgā sākti būvdarbi vairāku jaunu luksoforu objektu izbūvei, lai uzlabotu satiksmes drošību un padarītu drošāku gājēju pārvietošanos.
Jauns luksoforu objekts tiek izbūvēts Pērnavas un Vārnu ielas krustojumā. Tur esošā gājēju pāreja pie Vārnu ielas tiks aprīkota ar luksoforiem, kā arī tiks izveidota jauna regulējama gājēju pāreja pie Ata ielas.
Savukārt Kalpaka bulvāra un Ukrainas Neatkarības ielas krustojumā tiks izbūvēts jauns gājēju luksofors.
Tikmēr turpinās darbi arī Kārļa Ulmaņa gatves un Vienības gatves krustojumā, kur tiek pārbūvēts esošais luksoforu objekts. Pēc darbu pabeigšanas plānots uzlabot satiksmes organizāciju un drošību visiem ceļu satiksmes dalībniekiem.
Pašvaldība norāda, ka jaunu luksoforu izbūve un esošo objektu modernizācija palīdzēs drošāk organizēt transportlīdzekļu un gājēju kustību, kā arī samazināt ceļu satiksmes negadījumu risku.
Luksoforu izbūve ir daļa no Rīgas pašvaldības īstenotajiem satiksmes drošības uzlabošanas pasākumiem, kuru mērķis ir veidot drošāku un ērtāku pilsētvidi.