Piededzis ēdiens gandrīz beidzas traģiski: Jēkabpilī no piedūmota dzīvokļa izglābj cilvēku
Foto: Shutterstock
Ilustratīvs foto.
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Piededzis ēdiens gandrīz beidzas traģiski: Jēkabpilī no piedūmota dzīvokļa izglābj cilvēku

Novadu ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Jēkabpilī otrdienas rīts gandrīz pārvērtās traģēdijā – bez uzraudzības uz plīts atstāts ēdiens piepildīja dzīvokli ar dūmiem, un viens cilvēks saindējās ar dūmiem.

Piededzis ēdiens gandrīz beidzas traģiski: Jēkabpi...

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) informē, ka ap plkst. 7.30 saņemts izsaukums uz Draudzības aleju, kur piecstāvu mājas piektā stāva dzīvoklī bija piededzis uz plīts atstāts ēdiens.

Glābēji no piedūmotā dzīvokļa izglāba cilvēku un nodeva viņu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.

Dzīvoklī bija uzstādīts dūmu detektors.

Savukārt citā izsaukumā Dienvidkurzemes novada Dunalkas pagastā ugunsdzēsēji palīdzēja cilvēkam, kurš bija apmaldījies mežā un pats nespēja izkļūt. Viņš tika atrasts, iznests no meža un nodots mediķu aprūpē.
 

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