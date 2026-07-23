Sigulda grib atbrīvoties no padomju mantojuma Gagarina vārda
Pamatojoties uz iedzīvotāju iniciatīvu mainīt Siguldā esošā skvēra “Gagarina birzs” nosaukumu, pašvaldība aicina līdz 15. septembrim iesniegt priekšlikumus jaunam skvēra nosaukumam.
Priekšlikumus zemesgabala jaunajam nosaukumam var iesniegt personas, kas deklarētas Siguldas novadā vai citur. Viens iesniedzējs var piedāvāt vairākus variantus.
Priekšlikumus brīvā formā var iesniegt līdz 15. septembrim e.sigulda.lv, autorizējoties ar kādu no piedāvātajām iespējām. Autorizācija ir obligāta, bet personas dati netiks izpausti turpmākajās izvēles kārtās.
Priekšlikumus var iesniegt arī klientu apkalpošanas centros darba laikā, nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz pasts@sigulda.lv vai papīra formā pa pastu uz Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150. Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds un deklarētā adrese vai uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs.
Publiskās apspriešanas laikā notiks viena sapulce ar interesentiem. Par apspriešanu un sapulci paziņos atsevišķi.
Visvairāk balsu saņēmušo nosaukumu iesniegs Valsts valodas centram saskaņošanai. Centrs izvērtēs atbilstību Valsts valodas likumam un vietvārdu informācijas noteikumiem. Pēc pozitīva lēmuma sagatavos domes lēmumprojektu par nosaukuma maiņu.