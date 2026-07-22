Nevaram apglabāt savu bērnu - pēc traģiskās nelaimes Smiltenes novadā vecāki šokā par policijas nolaidību
Vairāk nekā pusotru mēnesi pēc postošā ugunsgrēka Smiltenes novada Brantu pagastā, kurā, visticamāk, dzīvību zaudēja 14 gadus vecs pusaudzis, bojāgājušā zēna ģimene Valsts policijai (VP) pārmet nolaidību. Vecāki apgalvo, ka tiesībsargājošās iestādes nelaimes vietu nav pārmeklējušas pietiekami rūpīgi, jo traģēdijas vietā atraduši kaulu fragmentus, vēsta LSM.
Kā norāda zēna audžutēvs Ivars Spura un māte Ruta Spura, ģimene joprojām atrodas mokošā neziņā un nav varējusi apglabāt savu bērnu, jo nav saņemti oficiāli DNS ekspertīzes rezultāti. Pirmo reizi kaulu fragmentus vecāki atraduši 5. jūnijā, kad ieradušies traģēdijas vietā nolikt ziedus. Par šausminošo atradumu likumsargiem paziņots 8. jūnijā, taču arī pēc tam – 24. jūnijā un vēlāk, lietum noskalojot zemi, – notikuma vietā atklājušās jaunas mirstīgo atlieku daļas.
Ģimene ir pilnībā pārliecināta, ka 31. maija ugunsgrēkā sadega viņu dēls Martins Gustavs. Vecāki pauž sašutumu par izmeklētāju darbu, norādot, ka policijas rīcībā nesaskata solīto rūpību, un pieprasa iespēju dēlu beidzot cieņpilni guldīt zemes klēpī.
Tikmēr VP Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieks Imants Mitrošenko skaidro, ka tik plašā ugunsgrēkā visus fragmentus uzreiz atrast ir ārkārtīgi sarežģīti. Šķūnis dedzis aptuveni 400 kvadrātmetru platībā un bijis pilns ar siena ruļļiem. Teritorijas apskati būtiski apgrūtinājis arī lielais ūdens daudzums, kas izmantots dzēšanas darbos, un kura dēļ daļa pierādījumu varēja tikt izskaloti vai iznīcināti.
"Apskatē abas reizes piedalījās eksperti, un es varu teikt tikai to, ka viņi izdarīja visu iespējamo. Tā ir liela traģēdija, un mēs to saprotam," uzsvēra Mitrošenko. Vienlaikus viņš norādīja, ka katrs jaunatrasts fragments ir obligāti jānodod ekspertīzei, lai apstiprinātu, vai tie patiešām ir cilvēka kauli un vai tie pieder vienam un tam pašam ķermenim.
VP atzīst, ka nepieciešamības gadījumā tiks veikta atkārtota notikuma vietas apskate. Tas, vai mirstīgo atlieku palikšana nelaimes vietā ir uzskatāma par amatpersonu nolaidību vai skaidrojama ar objektīviem apstākļiem, tiks vērtēts atsevišķi.
Portāls Jauns.lv jau vēstīja par traģisko ugunsgrēku Smiltenes pusē. 31. maijā pulksten21.20 Brantu pagastā tika saņemta informācija par ugunsgrēku – 400 kvadrātmetru platībā dega šķūnis, kurā tika glabāti siena ruļļi. Šķūnī tie bija izvietoti vairākos stāvos tādēļ glābēji ar liesmām cīnījās vairāk nekā 20 stundas. Upura mirstīgās atliekas tika atrastas pēc aptuveni desmit stundām zem vienas no siena kaudzēm. Lai gan ģimene uzskata, ka ugunsgrēkā bojā gājis viņu dēls, ko audžutēvs atpazinis pēc drēbēm, ugunsnelaimē bojāgājušās personas oficiāla identificēšana un precīzu traģēdijas apstākļu noskaidrošana vēl turpinās. Likumsargi cer izmeklēšanu un ekspertīžu slēdzienu saņemšanu pabeigt līdz šīs vasaras beigām.