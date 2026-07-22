Siguldas Valsts ģimnāzijas skolniece Evita Mārtinsone izcīna bronzas medaļu Starptautiskajā Bioloģijas olimpiādē
Siguldas Valsts ģimnāzijas skolniece Evita Mārtinsone ieguvusi bronzas medaļu Starptautiskajā Bioloģijas olimpiādē (IBO) 2026, kas no 12. jūlija līdz 19. jūlijam norisinājās Viļņā, Lietuvā. Tajā piedalījās 302 vidusskolēni no 78 valstīm, pārbaudot savas zināšanas četros praktiskajos un divos teorijas eksāmenos dažādās bioloģijas nozarēs.
Olimpiādes teorētiskos uzdevumus veidoja jautājumi par šūnu bioloģiju, augu anatomiju un fizioloģiju, dzīvnieku anatomiju un fizioloģiju, ģenētiku, ekoloģiju, etoloģiju, organismu sistemātiku.
Praktisko eksāmenu tēmas ietvēra molekulāro bioloģiju un bioķīmiju, dzīvnieku fizioloģiju, dzīvnieku morfoloģiju un sistemātiku un bioinformātiku.
Vidusskolas laikā Evita apliecinājusi savu mērķtiecīgumu ar izciliem mācību sasniegumiem un to noturību. Absolvējot 12. klasi, Evitas vidējā atzīme bija 9,65, kas liecina par spēju ilgtermiņā kvalitatīvi organizēt savu darbu. Mācoties vispārējās vidējās izglītības programmā ar medicīnas un veselības ievirzi, Evita īpaši attīstījusi savas spējas eksaktajās zinātnēs un arī savu nākotni plāno saistīt ar biotehnoloģijām un bioinženieriju.
Latvijas komanda kopumā izcīnīja vienu sudraba un trīs bronzas medaļas.