No vēsuma uz +28 grādiem: sinoptiķi sola siltuma atgriešanos
Šīs nedēļas nogalē Latvijā pakāpeniski paaugstināsies gaisa temperatūra, taču vietām vēl gaidāms lietus un pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajās dienās saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums, un atsevišķās vietās īslaicīgi līs. Iespējamas arī pērkona lietusgāzes. Naktīs vietām veidosies migla, bet gaisa temperatūra pazemināsies līdz +8…+14 grādiem.
Ceturtdien gaiss iesils vien līdz +16…+21 grādam, bet piektdien un sestdien temperatūra pakāpsies līdz +18…+23 grādiem. Svētdien vietām Latvijā gaidāms jau siltāks laiks – līdz +20…+25 grādiem.
Arī nākamā nedēļa gaidāma siltāka – dažās dienās temperatūra var sasniegt +28 grādus. Tomēr arī tad vietām iespējams lietus un pērkona negaiss.
Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra dati liecina, ka augusts Latvijā varētu būt aptuveni par grādu siltāks nekā ierasts. Nokrišņu daudzums vasaras pēdējā mēnesī, visticamāk, būs tuvu klimatiskajai normai.