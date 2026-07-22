Ar smaidu un profesionālu sirdssiltumu: Dakteri Klauni uzsāk darbu ar senioriem Vidzemes slimnīcā
Biedrība “Dr. Klauns” uzsāk jaunu projektu Vidzemes slimnīcā, paplašinot savu darbību un turpmāk regulāri sniedzot emocionālu atbalstu arī vecāka gadagājuma pacientiem. Līdzās ierastajam darbam Bērnu slimību nodaļā, īpaši apmācīti dakteri klauni turpmāk būs sastopami Rehabilitācijas un Hronisko pacientu aprūpes nodaļā, kā arī slimnīcas ikdienas ritmā – gaiteņos, poliklīnikā, uzņemšanas nodaļā un rehabilitācijas centrā.
Dr. Klaunu programma Vidzemes slimnīcā veiksmīgi darbojas jau kopš 2014. gada, līdz šim ienesot prieku un atvieglojot atveseļošanās procesu pašiem mazākajiem pacientiem. Tagad šis atbalsts tiek pacelts pilnīgi jaunā līmenī. Lai sagatavotos šim solim, organizācijas dalībnieki ir izgājuši speciālu apmācību programmu, kas ir mērķtiecīgi pielāgota tieši darbam ar gados vecākiem cilvēkiem. Apmācībās dakteri klauni apguva nepieciešamās zināšanas psiholoģijā un gerontoloģijā, kā arī metodes, kas palīdz komunicēt ar senioriem, kuri saskaras ar demenci, atmiņas traucējumiem vai ilgstošu atrašanos izolācijā. Pateicoties šai nopietnajai sagatavotībai, dakteri klauni pie vecāka gadagājuma pacientiem turpmāk dosies ne vien ar lielu sirsnību, bet arī ar dziļu, profesionālu izpratni par viņu specifiskajām fiziskajām un emocionālajām vajadzībām. Šīs profesionālās vizītes palīdzēs senioriem kliedēt vientulību, mazināt trauksmi, kas bieži rodas slimnīcas vidē, un ienesīs gaišumu ikdienas atveseļošanās procesā.
Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs uzsver: “Mūsdienīga ārstniecības iestāde nevar paļauties tikai uz medikamentiem un tehnoloģijām – veiksmīgā atveseļošanās procesā ir svarīgi īstenot holistisku pieeju, integrējot maksimāli daudz dažādu rīku, kas spēj uzlabot pacienta vispārējo fizisko, emocionālo un psiholoģisko veselības stāvokli un pašsajūtu. Seniori ir sabiedrības daļa, kurai slimnīcas vidē bieži ir nepieciešams vislielākais atbalsts. Medicīniskā palīdzība kļūst apgrūtināta, ja pacients jūtas vientuļš vai nošķirts, tāpēc dakteru klaunu ienākšana pieaugušo nodaļās ir nozīmīgs ieguldījums slimnīcas kultūrā. Tas sniedz nepieciešamo emocionālo līdzsvaru, kas tiešā veidā palīdz cilvēkam veseļoties kā vienotam veselumam.”