Politisko veterānu vērtības un ambiciozā ekonomika: 15. Saeimas vēlēšanu saraksts nr. 4 (Zaļo un zemnieku savienība)
Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) ir viena no Latvijas politikas ilggadējām smagsvara partijām, kas 15. Saeimas vēlēšanās startē ar saukli “Saimnieki savā zemē!”. Apvienības kodolu veido divas vēsturiski senākās Latvijas politiskās partijas, kas vēl dibinātas pirms Latvijas valsts izveidošanas 1918. gadā.
Visvecākā ir Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija (LSDSP), kas dibināta 1904. gadā. 13 gadus vēlāk dibināta Latvijas Zemnieku savienība (LZS), kuras pirmsākumi meklējami 1917. gadā Valkā dibinātajā Latviešu zemnieku savienībā. Tām pievienojušās jau pēc neatkarības atjaunošanas izveidotās reģionālās partijas “Latvijai un Ventspilij”, kuras ilggadējais līderis ir Aivars Lembergs, un “Gods kalpot Rīgai” (GKR), kuras līderis ir bijušais Rīgas mērs, tagad Saeimas deputāts ir Oļegs Burovs.
Pēc tam, kad 2022. gadā Latvijas Zaļā partija Aivara Lemberga ietekmes dēļ pameta ZZS un pievienojās Apvienotajam sarakstam, apvienības nosaukumā ietvertais nosaukums “zaļā” kļuvis diskutabls. Tomēr ZZS joprojām sevi pozicionē kā vienu no ietekmīgākajiem spēkiem Latvijas politikā.
Tradicionālās un kristīgās vērtības
Savā priekšvēlēšanu programmā ZZS sola īstenot tradicionālajās, latviskajās un kristīgajās vērtībās, kā arī mūsdienīgās zināšanās balstītu politiku, apvienojot konservatīvas vērtības ar moderniem risinājumiem valsts attīstībai. Partija uzsver, ka tās mērķis ir veidot pārtikušu, drošu un par saviem spēkiem pārliecinātu sabiedrību. ZZS izvirza vairākus ekonomiskus un sociālus ambiciozus mērķus, kurus sola sasniegt līdz 2030. gadam. To vidū ir:
* panākt, lai Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) pieaugums būtu vismaz par diviem procentpunktiem augstāks nekā Eiropas Savienības (ES) vidējais, tuvinot Latviju ES pārtikušāko valstu līmenim;
* nodrošināt lauksaimniekiem tiešmaksājumus ES vidējā līmenī;
* paaugstināt minimālo algu līdz 1250 eiro, vidējo algu līdz 2500 eiro un vidējo pensiju līdz 1000 eiro.
Programma paredz arī palielināt veselības aprūpes finansējumu līdz 6% no IKP, augstākajai izglītībai un zinātnei atvēlēt 2 % no IKP, bet aizsardzībai – vairāk nekā 5 % no IKP. Nodokļu politikā ZZS sola noteikt 5% pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi pirmās nepieciešamības pārtikai, 12% PVN ēdināšanas nozarei un atcelt nekustamā īpašuma nodokli primārajam mājoklim. Tāpat paredzēts palielināt bērna piedzimšanas pabalstu līdz 2000 eiro un celt attaisnoto izdevumu slieksni līdz 1800 eiro.
Sešas prioritātes
Programma strukturēta sešās galvenajās prioritātēs:
* Gudri un radoši cilvēki paredz veicināt vienlīdzīgas starta iespējas jauniešiem neatkarīgi no vecāku turības, atbalstīt pirmo darba vietu un mājokļa iegādi, mazināt vardarbību skolās un sporta vidē, attīstīt jauniešu nodarbinātību un vasaras nometnes.
* Vesela un droša sabiedrība paredz nodrošināt ātru un kvalitatīvu veselības aprūpi, sociālo aizsardzību, uz kuru iedzīvotāji var paļauties, kā arī stiprināt valsts drošību. Programma sola samazināt rindas pie ārstiem, risināt mediķu trūkumu, turpināt medikamentu cenu reformas un pastiprināt cīņu ar atkarībām. Vienlaikus uzsvērta stabila pensiju sistēma, pabalstu indeksācija atbilstoši inflācijai un bāzes pensijas ieviešana.
* Moderni risinājumi ekonomikas izaugsmei balstās uz tehnoloģiju, izglītības, zinātnes un inovāciju attīstību. ZZS sola panākt ražīguma pieaugumu, piesaistīt vismaz vienu miljardu eiro ārvalstu investīciju gadā, veicināt eksportu, stiprināt enerģētisko neatkarību un attīstīt galvaspilsētu kā tehnoloģiju, mākslīgā intelekta, finanšu pakalpojumu un datu centru.
* Dzīves kvalitātes uzlabošana un dinamiski augoši reģioni paredz stiprināt pašvaldību finanšu ilgtspēju, atjaunot Ceļu fondu, pabeigt ostu reformu ar caurskatāmu pārvaldību un attīstīt valsts nozīmes infrastruktūras objektus – ostas, lidostas, lielceļus un tiltus. Izglītībā uzsvērta kvalitatīvu pedagogu un mācību resursu pieejamība visos reģionos, kā arī pakāpeniska valsts apmaksātu brīvpusdienu ieviešana līdz 9. klasei. Kultūras jomā ZZS sola palielināt nozarē strādājošo atalgojumu, stiprināt reģionu kultūras infrastruktūru, attīstīt programmu “Latvijas skolas soma”, atbalstīt amatiermākslu un reģionālos medijus.
* Efektīva, gudra un atbildīga pārvalde paredz birokrātijas mazināšanu, datos un analītikā balstītu lēmumu pieņemšanu, kā arī valsts funkciju un izdevumu auditu.
* Savukārt sadaļā “Pārliecināta valsts sadarbībai ārlietās” ZZS uzsver, ka Latvijai jābūt aktīvai, uzticamai un pārliecinātai partnerei starptautiskajā politikā.
Papildus programmā uzsvērta dzimstības veicināšana, pārdomāta migrācijas politika, ģimenes vērtību stiprināšana, gudra imigrācijas politika, kā arī Nacionālo bruņoto spēku, Zemessardzes un iekšlietu sistēmas spēju stiprināšana, nodrošinot nepieciešamās materiālās rezerves un krīzes krājumus.
Zaļzemnieku lokomotīves
ZZS Rīgas vēlēšanu sarakstā apvienoti gan pieredzējuši politiķi, gan sabiedrībā labi zināmas personības no medicīnas, sporta un tieslietu jomas. Saraksta līderis ir ekonomikas ministrs Viktors Valainis, kurš pēdējos gados kļuvis par vienu no redzamākajiem ZZS politiķiem un ir apvienības premjera amata kandidāts. Ar otro numuru kandidē ilggadējais ZZZS politiķis Augusts Brigmanis, kurš Saeimā tika ievēlēts jau 1993. gadā un daudzus gadus vadījis ZZS Saeimas frakciju.
Trešais numurs ir bijušais Rīgas mērs un pašreizējais Saeimas deputāts Oļegs Burovs, kurš pārstāv partiju GKR. Viņš Rīgas domē darbojies vairāk nekā divdesmit gadus. Ar ceturto numuru kandidē Latvijas Ārstu biedrības viceprezidents un prezidenta pienākumu izpildītājs Māris Pļaviņš, kurš ir plaši pazīstams veselības aprūpes nozarē. Piektais sarakstā ir bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs un pašreizējais Saeimas deputāts Gunārs Kūtris, kurš Latvijas politikā un tieslietās pazīstams kā viens no pieredzējušākajiem konstitucionālo tiesību ekspertiem (viņš savulaik savu politiķa karjeru gan iesāka bijušās valsts kontrolieres Ingunas Sudrabas dibinātajā partijā "No sirds Latvijai").
Sestajā vietā ir ārsts un publicists Pēteris Apinis, kurš regulāri iesaistās sabiedriskajās diskusijās par veselības aprūpi un citiem aktuāliem jautājumiem. Sabiedrībā pazīstama personība ZZS Rīgas sarakstā ir arī Latvijas vadošais futbola tiesnesis Andris Treimanis, kurš kandidē ar 23. numuru. Viņš ir FIFA starptautiskās kategorijas arbitrs, tiesājis UEFA Čempionu līgas un citu augstākā līmeņa Eiropas turnīru spēles. Viņš kandidē kā GKR pārstāvis un viņa iekļaušana sarakstā ir viens no pamanāmākajiem sporta pasaules pārstāvju ienākšanas piemēriem šajās Saeimas vēlēšanās. Tāpat Rīgas saraksts ievērojams arī ar to, ka tajā uz politiskās skatuves atgriezies Sandis Ģirģens - bijušais iekšlietu ministrs un partijas "Republika" dibinātājs kā kadidāts ar 14. numuru. Viņa pievienošanās partijai, kuru viņš savulaik no Saeimas tribīnes asi kritizēja, sociālajos tīklos izsaukusi daudz ironisku komentāru
Vidzemes vēlēšanu saraksta priekšgalā ir virkne pieredzējušu politiķu un pašvaldību vadītāju. Saraksta līdere ir Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, kura ieņem otro augstāko valsts amatpersonas amatu. Daiga Mieriņa politikā ienāca kā Carnikavas novada pašvaldības vadītāja. Ar otro numuru kandidē zemkopības eksministrs Armands Krauze, kurš iepriekš ilgstoši darbojies arī Saeimā - viens no ZZS galvenajiem lauksaimniecības un reģionālās attīstības politikas veidotājiem. Trešais sarakstā ir Saeimas deputāts, LSDSP līderis Jānis Dinevičs. Viņš Latvijas politikā darbojas jau kopš neatkarības atjaunošanas un iepriekš bijis gan Saeimas deputāts, gan arī Rīgas vicemērs.
Ar ceturto numuru kandidē Saeimas deputāts Harijs Rokpelnis, kurš pārstāv jaunāko ZZS politiķu paaudzi. Viņš Saeimā aktīvi strādājis reģionālās attīstības, pašvaldību un ekonomikas jautājumos. Vidzemes sarakstā pārstāvēti arī vairāki pašvaldību līderi. Ar septīto numuru kandidē Andrejs Ceļapīters, kurš iepriekš ilgstoši vadījis Madonas novada pašvaldību un šobrīd ir Saeimas deputāts. Astotajā vietā ir Jūrmalas domes priekšsēdētāja Rita Sproģe, savukārt devītais numurs ir pašreizējam Madonas novada domes priekšsēdētājam Agrim Lungevičam, kurš pārstāv vienu no lielākajām Vidzemes pašvaldībām.
Kopumā ZZS Vidzemes saraksts veidots, apvienojot valsts augstākā līmeņa amatpersonas, ilggadējus parlamenta deputātus un pieredzējušus pašvaldību vadītājus, īpašu uzsvaru liekot uz reģionu pārstāvniecību un vietvaru pieredzi.
Latgales ZZS vēlēšanu saraksta līderis ir vēl nesenais klimata un enerģētikas ministrs, kādreizējais Rēzeknes novada domes deputāts Kaspars Melnis. Ar otro numuru kandidē Saeimas deputāte un ārste Līga Kozlovska. Trešajā vietā ir Daugavpils Olimpiskā centra valdes loceklis Andris Morozovs, kurš iepriekš bijis arī Rīgas domnieks, pārstāvot partijas "Saskaņa" un "Sarauj, Latgale!". Pirms mēneša viņš nonāca sabiedrības uzmanības centrā pēc tam, kad viņu piemeklēja infarkts un bija nepieciešama steidzama sirds operācija. Pēc ārstēšanās viņš publiski paziņoja, ka bīstamākais jau ir aiz muguras, pateicās Daugavpils reģionālās slimnīcas mediķiem par profesionalitāti un aicināja cilvēkus vairāk rūpēties par savu veselību, uzsverot, ka neviens amats vai darbs nav vērtīgāks par veselību.
Ar desmito numuru Latgalē kandidē Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusēvičs, kurš ir viens no atpazīstamākajiem uzņēmēju organizāciju pārstāvjiem Latvijā un regulāri komentē ekonomikas, mazumtirdzniecības un nodokļu politikas jautājumus. Latgales sarakstu ar 17. numuru noslēdz kādreizējais zemkopības ministrs, padomju laikā – kolhoza “Piebalga” vadītājs Jānis Dūklavs.
Zaļo un zemnieku savienības Kurzemes vēlēšanu saraksta līderis ir zemkopības ministrs Uldis Augulis, kurš ir viens no pieredzējušākajiem ZZS politiķiem, iepriekš ieņēmis arī labklājības “Latvijai un Ventspilij” vadītāja Aivara Lemberga sieva Kristīne Lemberga, kura strādā par Ventspils domes administrācijas Mārketinga un tūrisma nodaļas vadītājas vietnieci un Ventspils pārstāvniecības Rīgā vadītāju. Viņa kandidatūra piesaista pastiprinātu uzmanību, ņemot vērā viņas vīra ilgstošo ietekmi ZZS.
Trešais Kurzemes sarakstā ir Saeimas deputāts, matemātiķis Jānis Vucāns, kurš parlamentā darbojas jau vairākus sasaukumus. Viņš parlamentā vada Mandātu, ētikas un iesniegumu komisiju, kā arī Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisiju, un iepriekš ilgstoši bijis arī Ventspils Augstskolas rektors. Ar ceturto numuru kandidē kādreizējais Dienvidkurzemes novada mērs Aivars Priedols.
Zemgales saraksta līderis ir labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, kurš pārstāv ZZS jauno politiķu paaudzi. Viņš iepriekš ilgstoši strādājis valsts pārvaldē, bijis Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs un ministra padomnieks. Ar otro numuru kandidē Saeimas deputāts Andris Bērziņš. Tā uz Latvijas politiskās skatuves darbojas vairāki viņš vārda un uzvārda brāļi, tad jāpaskaidro, ka šis ir tas Andris Bērziņš, kurš ir vadījis Latvijas Bērnu fondu, bijis vairāku Saeimas sasaukumu deputāts, bet nav bijis ne Valsts prezidents, ne premjers. Trešais sarakstā ir Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis, kurš pārstāv jaunāko ZZS politiķu paaudzi. Saraksta noslēgumā ar 18. numuru kandidē Jelgavas domes deputāts Andris Rāviņš, kurš no 2001. līdz 2025. gada bijis Jelgavas mērs.
“Mēru partija”
Uz citu partiju fona ZZS visvairāk izceļas ar to, ka tās kandidātu sarakstos ir iekļauts rekordliels skaits esošo un bijušo pašvaldību vadītāju (mēru) un viņu vietnieku. ZZS ir veiksmīgi pārvilinājusi reģionālos līderus arī no citiem politiskajiem spēkiem. (piemēram, Latgales saraksta augstajā 3. vietā startē Andris Morozovs, kurš iepriekš bija redzams partijas "Saskaņa" politiķis Rīgas domē).
Tai pašā laikā šis priekšvēlēšanu posms zaļzemniekiem ir bijis arī satricinājumiem bagāts. Pēdējā laika lielākais skandāls bija zemkopības ministra Armanda Krauzes atlaišana un tā dēvētā kokrūpnieku lieta. Šī gada maijā tiesībsargājošo iestāžu veiktas izmeklēšanas dēļ toreizējā premjere Evika Siliņa Andri Krauzi atlaida no ministra amata. Lai gan Armands Krauze atgriezās Saeimā un noliedz jebkādu saistību ar pārkāpumiem, opozīcija šo faktu aktīvi izmanto priekšvēlēšanu retorikā, lai mazinātu ZZS reputāciju. Savukārt pēkšņās valdības maiņas pavasarī dēļ ZZS nācās pārdzīvot politisko “turbulenci”.
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17. augustā iepazīstināšanu ar deputātu kandidātu sarakstiem turpināsim ar Nacionālo apvienību.