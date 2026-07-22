Noslēdzies darbs pie bērnu veidotas animācijas filmas par Matīšiem
Ar dziesmas vārdiem “Tīši vai netīši – mums ir savi Matīši!” radošajā namā “Vērši” ir noslēdzies darbs pie Valmieras novada kultūras projekta skolēnu animācijas darbnīcās “Ieripot Matīšos!”, kurās vairāku radošo nodarbību laikā tapa bērnu veidota animācijas filma par Matīšiem.
Darbnīcu pirmā daļa norisinājās 4. un 5. jūnijā Matīšu pamatskolā un Matīšu pagasta bibliotēkā. Mākslinieču-animatoru Daces Liepas un Daces Lūces vadībā dalībnieki radīja jaunus stāstus par Matīšiem, kā arī apstrādāja maijā notikušajā scenāriju konkursā iesniegtās idejas. Savukārt mākslas darbnīcā Urzulas Kronbergas vadībā tika zīmēti filmas tēli un veidoti foni.
Radošais process turpinājās jūlijā radošajā namā “Vērši”. Jau 13. jūlija rītā skanēja viss radošais nams, jo mūzikas darbnīcas dalībnieki kopā ar Agritu Gruzdiņu mācījās jaunās dziesmas, kas radītas kopā ar Paulu Stapulionīti speciāli bērnu veidotajai animācijas filmai “Ieripot Matīšos!”. 14. jūlijā “Vēršos” ieradās Uģis Raibacis no skaņu ierakstu studijas “Uga Records”, lai skolēni varētu iedziedāt filmas dziesmas un ierunāt nepieciešamos tekstus. Savukārt animācijas studijas “AtomArt” animatores Silvas Utānes vadībā dalībnieki pabeidza animācijas filmēšanu, uzņemot vēl iztrūkstošās epizodes. 15. jūlijā atskanēja priecīgais – “NOFILMĒTS!” – tā visiem dalībniekiem kopā darbojoties – domājot, zīmējot, dziedot, ierunājot un filmējot ir izdarīts viss, lai animācijas filma būtu gatava. Pa vidu radošajam darbam bija draudzēšanās un vēl jautra atpūta ar ziepju burbuļiem, kurus dalībniekiem sarūpēja Kristīne Struberga.
Ar šīm aktivitātēm noslēdzies intensīvs un radošs darbs pie animācijas filmas “Ieripot Matīšos!”, kurā skolēni paši piedalījās visos filmas tapšanas posmos. Tagad tik jāgaida filmas pirmizrāde. Septembrī skatītājiem būs iespēja iepazīt bērnu radīto stāstu par Matīšiem animācijas filmas formātā.