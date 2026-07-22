Naukšēnos jaunieši vasarā mācās to, ko skolā nemāca
Naukšēnos šonedēļ skan ne tikai basketbola bumbas atsitieni pret sporta zāles grīdu. Paralēli treniņiem Bertānu Valmieras basketbola skolas vasaras nometnes dalībnieki tiekas ar psihologiem, līderības treneriem, veselības un drošības ekspertiem, lai iegūtu zināšanas un attīstītu prasmes, kas noderēs ne vien sportā, bet arī ikdienas dzīvē. Tieši šī ideja ir pamatā projektam “Naukšēni – spēka un zināšanu avots ilgtspējīgai kopienas nākotnei Valmieras novadā”, kas tiek īstenots LEADER programmas ietvaros.
No 21. līdz 29. jūlijam Bertānu Valmieras basketbola skolas vasaras nometnes dalībniekiem vecumā no 11 līdz 16 gadiem ir iespēja piedalīties deviņu nodarbību ciklā, kurā ar jauniešiem tiekas dažādu jomu profesionāļi. Programmas mērķis ir attīstīt emocionālo noturību, līderības prasmes, spēju sadarboties un pieņemt atbildīgus lēmumus, vienlaikus stiprinot veselīgus dzīves paradumus un pārliecību par savām spējām.
Pirmo nodarbību vadīja "FranklinCovey Latvia" dibinātājs, treneris, koučs un konsultants Mārtiņš Martinsons. Kopā ar jauniešiem viņš runāja par mērķiem, vērtībām un personīgo atbildību. Caur sarunām, praktiskiem piemēriem un uzdevumiem viņš mudināja jauniešus aizdomāties par to, kā ikdienas izvēles veido cilvēka raksturu un nākotni, uzsverot, ka panākumu pamatā ir disciplīna, atbildība un ticība saviem spēkiem.
Vēl ar nometnes dalībniekiem tiksies Elmārs Pļaviņš, Nacionālo bruņoto spēku eksperts starptautiskās militāri reliģiskās sadarbības jautājumos un ilggadējais bijušais Nacionālo bruņoto spēku virskapelāns. Sarunā viņš dalīsies pārdomās par drosmi, vērtībām un personīgo atbildību. Īpašu nozīmi šai tikšanās reizei piešķir fakts, ka jau pēc tās Elmārs Pļaviņš dosies uz Ukrainu, lai turpinātu savu atbalsta misiju.
Turpmākajās dienās jauniešus gaida tikšanās arī ar "Kaizen Gym' speciālistiem, psihologu, Drošsinternets.lv ekspertiem, biedrības “Papardes zieds” pārstāvjiem, kā arī citiem savas jomas profesionāļiem. Tās nebūs tikai lekcijas, bet sarunas, diskusijas un praktiskas nodarbības par veselīgu dzīvesveidu, emocionālo noturību, attiecībām, digitālo drošību, disciplīnu, drosmi un līderību.
“Sports jau sen vairs nav tikai par rezultātu laukumā. Tas ir par raksturu, disciplīnu, cieņu un spēju sadarboties. Basketbols ir lieliska vide, kurā jaunieši mācās uzvarēt, zaudēt, uzņemties atbildību un cienīt komandu. Taču mēs redzam, ka mūsdienās ar to vien nepietiek. Tāpēc radījām programmu, kas palīdz jauniešiem satikt augstas raudzes speciālistus un runāt par tēmām, kurām ikdienā nereti nepietiek laika ne skolā, ne ģimenē. Pēc pagājušajā gadā veiksmīgi īstenotā projekta meitenēm bija tikai likumsakarīgi šādu iespēju radīt arī zēniem. Esam pārliecināti, ka ieguldījums jauniešu personības izaugsmē ir tikpat nozīmīgs kā ieguldījums viņu sportiskajā attīstībā,” stāsta Bertānu Valmieras basketbola skolas izpilddirektors Arnis Vecvagars.