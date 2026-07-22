Robežpārkāpēji apmētā Latvijas karavīrus ar pagalēm - nākas šaut gaisā
Nelegālie robežpārkāpēji otrdien ar koka gabaliem apmētājuši Latvijas karavīrus, kuri sniedza atbalstu Valsts robežsardzei uz Latvijas–Baltkrievijas robežas. Lai apturētu agresīvo rīcību, karavīri veikuši brīdinājuma šāvienu.
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) informē, ka karavīri konstatējuši vismaz piecu personu mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu.
Kad robežpārkāpēji pamanījuši karavīrus, viņi sākuši izturēties agresīvi un metuši viņu virzienā koka pagales.
Lai pārtrauktu prettiesisko rīcību, NBS karavīri sākotnēji izmantojuši asaru gāzi. Tomēr personas turpinājušas ignorēt amatpersonu prasības un nav pārtraukušas agresīvo uzvedību.
Tāpēc karavīri veikuši brīdinājuma šāvienu gaisā, pēc kura robežpārkāpēji atkāpušies atpakaļ Baltkrievijas teritorijā.
NBS norāda, ka šis gadījums vēlreiz apliecina, ka nelegālā migrācija tiek izmantota kā hibrīdkara instruments un apzināta provokācija pret Latviju un citām Eiropas Savienības un NATO ārējās robežas valstīm.
"Provokācijas uz Latvijas–Baltkrievijas robežas turpinās, apliecinot, ka Baltkrievija joprojām izmanto nelegālo migrāciju kā hibrīdkara instrumentu," uzsver NBS.