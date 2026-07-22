Drāma Pļavniekos: dienas vidū izceļas asiņains konflikts; policija aiztur bruņotu vīrieti
Pirmdien Rīgā, kādā Salnas ielas daudzdzīvokļu nama pagalmā, starp vairākiem vīriešiem izcēlies fizisks konflikts, kura laikā pielietots šaujamierocim līdzīgs priekšmets un ievainoti cilvēki. Par notikušo aizturēts 2001. gadā dzimis vīrietis, informē raidījums "Degpunktā".
Kā norāda Valsts policijas pārstāve Līga Dziļuma, likumsargi saņēma informāciju par jaunieti, kurš konflikta laikā ar ierocim līdzīgu priekšmetu izšāvis gaisā, kā arī ar tā rokturi iesitis diviem cilvēkiem. Saistībā ar notikušo pret aizturēto personu uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 231. panta otrās daļas par huligānismu.
Notikuma vietā ieradās vairākas Valsts policijas ekipāžas un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi. Kā vēsta raidījums "Degpunktā", aculiecinieki notikuma vietā redzējuši vīrieti ar pārsistu galvu, kurš gaidījis mediķus, savukārt kāds cits konflikta dalībnieks bijis noguldīts uz zemes pie automašīnas, un turpat blakus mētājies ierocis. Likumsargi notikuma vietā veica pierādījumu, tostarp izšauto čaulu, vākšanu.
Aculiecinieki un apkārtējo māju iedzīvotāji pieļauj, ka vismaz viens no konfliktā iesaistītajiem ir vietējais Salnas ielas iedzīvotājs. Precīzus konflikta izcelšanās iemeslus un apstākļus šobrīd turpina skaidrot Valsts policija.