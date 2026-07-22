"Nauda printerī neprintējas": Kulbergs skaidro, kur ņems 57 miljonus skolotāju algām
Valdība negrasās nepildīt solījumus pedagogiem, tāpēc skolotāju atalgojumam nepieciešamie 57 miljoni eiro būs jāatrod jau šā gada rudenī, trešdien Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" sacīja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Premjers norādīja, ka nepieciešamība pēc papildu finansējuma ir iepriekšējās valdības atstāts mantojums. Vienlaikus Latvijas ekonomikas rādītāji šobrīd par 0,4% atpaliek no prognozētā, kas jau ietekmē valsts budžeta iespējas.
"Tāpēc jāmeklē ne tikai, kur atrast līdzekļus budžetā jau ietvertajām vajadzībām, bet nauda jāatrod arī šai jaukajai dāvaniņai," sacīja Kulbergs.
Viņš uzsvēra, ka, pieņemot lēmumus par jauniem izdevumiem, politiķiem jāspēj atbildēt arī uz jautājumu, kur finansējumu iegūt.
"Nauda printerī neprintējas," piebilda premjers.
Kulbergs norādīja, ka līdzekļus iespējams rast gan pārdalot budžeta izdevumus, gan palielinot valsts ieņēmumus. Tomēr tam būs nepieciešami politiski lēmumi.
Ja tādi netiks pieņemti, finansējums pedagogiem būs jāmeklē, samazinot izdevumus citās jomās, atzina premjers.
Kā ziņots, valdības rīcības plānā vairākas ieceres, tostarp Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) jomā, varēs īstenot tikai tad, ja tiks atrasts papildu finansējums.
No sākotnēji plānotajiem 215 valdības pasākumiem sarakstā palikuši 150, jo daļa ieceru atzītas par finansiāli neīstenojamām. Vēl 35 pasākumi varētu tikt īstenoti, ja ministrijām izdosies atrast nepieciešamos līdzekļus.
Starp tiem ir arī pedagogu atalgojuma grafika ieviešanas turpināšana un citi ar izglītības finansēšanu saistīti pasākumi.