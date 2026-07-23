Nosaukts nosacījums, lai vidējā alga Latvijā sasniegtu 2308 eiro mēnesī
Vai vidējā bruto alga Latvijā var sasniegt 2308 eiro mēnesī? Izrādās – jā, ja valstij izdodas palielināt eksporta apjomu. To parādījis īpaši izstrādāts interaktīvais eksporta kalkulators.
Pirmo reizi interaktīvais kalkulators Latvijas iedzīvotājiem tika prezentēts sabiedrisko diskusiju festivālā LAMPA. Tematiskajā zonā "Eksporta osta", ko kopīgi izveidoja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), eksportētāju asociācija "The Red Jackets", tehnoloģiju un inovāciju uzņēmumu grupa LMT un citi partneri, apmeklētāji varēja uzzināt, kādu lomu eksports spēlē valsts ekonomikas attīstībā un iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanā.
Kalkulatora darbības princips bija neparasts. Lai redzētu, kā eksporta apjomu izmaiņas ietekmē valsts labklājību, dalībniekiem bija jāmin velotrenažiera pedāļi. Ar mākslīgā intelekta rīku palīdzību braukšanas ātrums un virtuāli veiktais attālums ekrānā tika pārvērsts Latvijas eksporta pieauguma rādītājos, kas savukārt atspoguļojās vidējās algas palielinājumā un bezdarba līmeņa samazinājumā. Jo aktīvāk cilvēks mina pedāļus, jo lielāks kļuva virtuālais eksporta apjoms.
Festivāla LAMPA laikā 647 apmeklētāji ar kopīgiem spēkiem "palielināja" Latvijas eksportu līdz 68,8 miljardiem eiro gadā – tas ir 3,5 reizes vairāk nekā valsts eksportēja pērn. Vidēji katrs dalībnieks mina pedāļus 36,5 sekundes, sasniedzot aptuveni 31,25 kilometru stundā lielu ātrumu. Kopumā dalībnieki virtuāli veica aptuveni 205 kilometrus.
Simulācijas rezultātā Latvijas eksporta apjoms sasniedza 68,8 miljardus eiro gadā, vidējā bruto alga pieauga līdz 2308 eiro mēnesī, bet bezdarba līmenis samazinājās līdz 4,4%. Salīdzinājumam – aptuveni tik lielu eksporta apjomu uz vienu iedzīvotāju pērn sasniedza Īrija.
Festivāla “Lampa” pirmās dienas spilgtākie mirkļi
Cēsis uz divām dienām kļūst par vietu, kur satiksies idejas, viedokļi un drosmīgas sarunas — 10. un 11. jūlijā pilsētā ...
Sarunu festivāls “Lampa” - “Rīgas Viļņu" diskusija "Kāpēc aizvien vairāk bērnu vēlas beigt dzīvi?"
Izdevniecība “Rīgas Viļņi” Atklāto sarunu teltī notika saruna “Kāpēc aizvien vairāk bērnu vēlas beigt dzīvi? Kā pasargāt bērnus un pusaudžus ...
Sarunu festivāls “Lampa” - “Rīgas Viļņu" diskusija “Toksiskā pašpietiekamība"
Izdevniecība “Rīgas Viļņi” Atklāto sarunu teltī piedāvāja trīs diskusijas par sabiedrībā aktuālām tēmām — toksisku pašpietiekamību, bērnu un pusaudžu mentālo ...