Tukuma līnijā kavējas vilcieni – uz kontakttīkla uzkritis koks
Foto: Evija Trifanova
Sabiedrība

Tukuma līnijā kavējas vilcieni - uz kontakttīkla uzkritis koks

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Krituša koka dēļ trešdienas rītā apturēta vilcienu kustība posmā Ķemeri–Tukums, informē AS "Latvijas dzelzceļš" (LDz).

Tukuma līnijā kavējas vilcieni – uz kontakttīkla u...

Neilgi pirms plkst. 7 uz kontakttīkla vadiem uzkritis koks, bojājot dzelzceļa infrastruktūru. Tādēļ vilcienu satiksme posmā Ķemeri–Tukums uz laiku ir slēgta.

LDz prognozē, ka bojājumu novēršana varētu ilgt aptuveni divas stundas.

Tikmēr pasažieru pārvadātājs "Vivi" informē, ka infrastruktūras bojājuma dēļ Tukuma līnijā kavējas pasažieru vilcieni.

Pasažieri aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai par vilcienu kustību.

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