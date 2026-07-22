Sabiedrība
Šodien 07:26
Tukuma līnijā kavējas vilcieni - uz kontakttīkla uzkritis koks
Krituša koka dēļ trešdienas rītā apturēta vilcienu kustība posmā Ķemeri–Tukums, informē AS "Latvijas dzelzceļš" (LDz).
Neilgi pirms plkst. 7 uz kontakttīkla vadiem uzkritis koks, bojājot dzelzceļa infrastruktūru. Tādēļ vilcienu satiksme posmā Ķemeri–Tukums uz laiku ir slēgta.
LDz prognozē, ka bojājumu novēršana varētu ilgt aptuveni divas stundas.
Tikmēr pasažieru pārvadātājs "Vivi" informē, ka infrastruktūras bojājuma dēļ Tukuma līnijā kavējas pasažieru vilcieni.
Pasažieri aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai par vilcienu kustību.