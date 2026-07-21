FOTO, VIDEO: pēc postošajiem plūdiem Dursupē sākas seku apzināšana - vairāki ceļi joprojām slēgti
Pēc pirmdienas spēcīgo lietavu izraisītajiem plūdiem Dursupē ūdens līmenis ir krities, taču glābšanas darbus nomainījusi postījumu apzināšana.
Talsu novada pašvaldība pēc Civilās aizsardzības komisijas sēdes vēsta, ka vairākās vietās joprojām slēgti ceļi, tiek vērtēti infrastruktūras bojājumi un zaudējumu apmērs, lai lemtu par nepieciešamo valsts atbalstu.
Vislielākos bojājumus radīja pārrautais Dursupes dzirnavezera dambis, kura dēļ spēcīgā ūdens straume izskaloja ceļus un nodarīja postījumus apkārtējai infrastruktūrai. Joprojām ir slēgti vairāki ceļu posmi, tostarp bojāts reģionālā autoceļa P128 posms, kura atjaunošana var prasīt ilgāku laiku.
Tikmēr atbildīgie dienesti turpina darbu arī teritorijās, kuras skāra plūdi. Pēc izskalojumiem Dursupē tika atrasts sprādzienbīstams lādiņš, kas nogādāts Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljonā. Savukārt Talsu novada pašvaldība norāda, ka postījumu apzināšana vēl turpinās un precīzs zaudējumu apmērs būs zināms pēc detalizētākas situācijas izvērtēšanas.
Lietavu radītā postaža Dursupē
Pēc Civilās aizsardzības komisijas sēdes pašvaldība aicinājusi iedzīvotājus ievērot noteiktos satiksmes ierobežojumus un netuvoties bīstamajām vietām, kamēr turpinās bojātās infrastruktūras apsekošana un atjaunošanas darbu plānošana.