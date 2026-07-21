Sabiedrība
Šodien 21:32
Mūžībā devies Latvijas Televīzijas ilggadējais darbinieks Ivars Falks
84 gadu vecumā mūžībā devies ilggadējais Latvijas Televīzijas ziņu raidījumu pults režisors Ivars Falks, vēsta viņa bijušie kolēģi.
Latvijas Televīzijas kolēģu vidū mīļi dēvēts par Ivariņu, viņš bija pazīstams ar savu atsaucību, enerģiju un pozitīvo attieksmi. Daudzu gadu garumā Falks strādāja aizkadrā, gādājot par ziņu tiešraižu norisi un kļūstot par neatņemamu Latvijas Televīzijas komandas daļu.
Kolēģi uzsver, ka tieši viņš saspringtās situācijās spēja radīt drošības sajūtu visai Latvijas Televīzijas komandai, bet viņa smaids un labā oma palīdzēja pārvarēt pat visdrūmākās darba dienas.
"Režisors, kurš saspringtajos tiešraides ziņu raidījumos aiz kadra radīja drošības sajūtu visai komandai un ar savu smaidu spēja izgaismot pat vissaspringtākās darba dienas," teikts kolēģu atvadu vārdos.