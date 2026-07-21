Spēcīgo lietavu sekas Talsu pusē
Spēcīgo lietavu dēļ Talsu pusē ir applūduši vai izskaloti vairāki valsts autoceļu posmi, tādēļ atsevišķi ceļi satiksmei ir slēgti un ...
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Šodien 21:02
Dursupē pēc izskalojumiem uziets bīstams priekšmets
Talsu novada Dursupē pēc lietavu radītajiem izskalojumiem atrasts lādiņš, kas nogādāts Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljonā, apstiprināja Nacionālajos bruņotajos spēkos.
Pēc lādiņa teritorijā ieradās Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljona vienība un aizveda to uz bataljonu. Patlaban teritorijā, kurā atrasts lādiņš, ir droši, informēja NBS.
Jau ziņots, ka pirmdien Talsu novadā nokrišņu daudzums sasniedza vairāk nekā 74 milimetrus, vien par četriem milimetriem atpaliekot no mēneša normas.
Intensīvo lietavu rezultātā tika pārrauts Dursupes dzirnavezera aizsprosts, applūda apkārtējā teritorija un tika izskaloti vairāki ceļu posmi, tajā skaitā reģionālais ceļš Jūrmala-Talsi. Applūda arī sabiedriskas ēkas Talsos un Pastendē.