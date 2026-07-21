Plūdi nodarījuši postījumus arī Talsu novada muzeja krājumiem
Nesenie plūdi nodarījuši postījumus arī Talsu novada muzejam – divās ēkās bojāti muzeja krājuma priekšmeti, apstiprināja muzeja Komunikācijas un izglītības nodaļas vadītāja, izstāžu un ekspozīciju kuratore Ziedīte Začeste.
Plūdi ir sabojājuši krājumu muzeja pagaidu mītnē Pastendes kultūras namā, kur tas bija izvietots uz laiku, kamēr muzeja pamatstāvs un pagrabstāvs tiek remontēti. Daļa krājuma bija pārvietota uz Pastendi, kur plīsa caurule, tādēļ ir ļoti stipri cietis tas priekšmetu klāsts, kas tur bija novietots. Pastendē bija pārvietota daļa krājuma priekšmetu un daļa krājumā vēl neuzņemto priekšmetu, skaidroja Začeste.
Viņa norādīja, ka postījumu apmērus varēs apzināt aptuveni pēc divām nedēļām, kad priekšmeti apžūs. Tad varēs precīzi izvērtēt, cik daudzi priekšmeti būs bojāti neatgriezeniski un cik būs saglabājami.
Otra muzeja bēda ir krājuma ēkā Talsos, Kārļa Mīlenbaha ielā 19, kur pagrabstāvā glabājās koka priekšmeti. Šajā ēkā lietus ūdeņi sākuši sūkties šodien, taču darbinieki to operatīvi pamanījuši un sākuši krājuma priekšmetus pārvietot uz izstāžu zāli, tādēļ uz laiku slēgta izstāžu zāle un tur esošā izstāde.
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Začeste norādīja, ka Talsu ēkā postījumi ir daudz mazāki, jo tur ūdens sūce tika laikus pamanīta un priekšmeti uzreiz pārvietoti, tikai nedaudz tos samērcējot. Situāciju varēs novērtēt vien tad, kad priekšmeti būs izžuvuši, komentēja muzeja pārstāve.
Jauns.lv jau informēja, ka pirmdien, 20. jūlijā, Talsu novadā nokrišņu daudzums sasniedza vairāk nekā 74 milimetrus, vien par četriem milimetriem atpaliekot no mēneša normas.