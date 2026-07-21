Zvērināts advokāts Aldis Liepiņš nav saistīts ar krimināllietu par iespējamu viltotas medicīniskās izziņas izmantošanu
Jauns.lv iepriekš ziņoja, ka Rīgas pilsētas tiesa nākamā gada 21. aprīlī plkst. 11 sāks skatīt krimināllietu, kurā ģimenes ārste Anita Frīdvalde un persona vārdā Aldis Liepiņš apsūdzēti par iespējamu viltotas medicīniskās izziņas sagatavošanu un izmantošanu. Vienlaikus uzsveram, ka apsūdzētā persona nav Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas padomes loceklis un zvērināts advokāts Aldis Liepiņš.
Zvērināts advokāts Aldis Liepiņš Jauns.lv norāda, ka publicētā informācija neatbilst patiesībai, viņš nav apsūdzēts ne rakstā minētajā, ne arī jebkādā citā kriminālprocesā. Tāpat viņš nav iesaistīts rakstā norādītajā kriminālprocesā nevienā procesuālajā statusā.
Atvainojamies zvērinātam advokātam Aldim Liepiņam, ka sākotnējā ziņu aģentūras LETA sagatavotajā, publiskotajā un Jauns.lv pārpublicētajā ziņā kā apsūdzētā persona kriminālprocesā kļūdaini bija norādīts zvērināts advokāts.
Jauns.lv iepriekš informēja, ka kriminālprocesā viena persona apsūdzēta par to, ka uzkūdīja viltot dokumentu, to realizēt un pēc tam to izmantoja, savukārt otra persona - ģimenes ārste - par to, ka viltoja dokumentu un to realizēja.
2025. gada oktobrī apsūdzētā persona nolūkā attaisnot savu neierašanos uz tiesas sēdi civillietā un panākt tās atlikšanu vērsās pie savas ģimenes ārstes ar lūgumu sagatavot dokumentu par viņa veselības stāvokli, kurā tiktu norādītas patiesībai neatbilstošas ziņas par veselības stāvokli un nepieciešamību ievērot gultas režīmu.
Pēc apsūdzētās personas pamudinājuma ģimenes ārste sagatavojusi un parakstījusi izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes, kurā apzināti norādījusi patiesībai neatbilstošas ziņas par pacienta veselības stāvokli, kā arī nodevusi minēto dokumentu turpmākai izmantošanai.
Dokuments tika iesniegts tiesā, pamatojoties uz kuru, tiesas sēde tika atlikta.
Lietu pirms nodošanas prokuratūrai izmeklēja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.