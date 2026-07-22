Ģimenes ar bērniem Liepājā varēs pieteikties pabalstam mācību piederumu iegādei
Liepājas pašvaldība aicina daudzbērnu ģimenes, aizbildņus un vecākus, kuri audzina bērnus ar īpašām vajadzībām vai saskaras ar finansiālām grūtībām, no 1. augusta pieteikties 20 eiro pabalstam par katru 2.–12. klases skolēnu skolas piederumu iegādei. Pieteikšanās notiek līdz 30. septembrim tiešsaistē vai klātienē Sociālajā dienestā, un pabalsts tiek izmaksāts mēneša laikā.
Lai atvieglotu ģimenēm ar bērniem gatavošanos jaunajam mācību gadam, Liepājas valstspilsētas pašvaldība aicina pieteikties atbalstam skolas piederumu iegādei.
No 1. augusta pabalstam Sociālajā dienestā aicinātas pieteikties daudzbērnu ģimenes, aizbildņi, kā arī vecāki, kuri audzina bērnus ar īpašām vajadzībām vai šobrīd saskaras ar finansiālām grūtībām.
Pabalstu 20 eiro apmērā par katru bērnu no 2. līdz 12. klasei varēs saņemt mājsaimniecības, kuras deklarējušas dzīvesvietu Liepājā un kuru ģimenēs audzina:
- vismaz trīs bērnus;
- bērnus ar invaliditāti;
- kuru aizbildnībā ar Bāriņtiesas lēmumu ir viens vai vairāki bērni;
- visas ģimenes, kurām laikposmā no 2026. gada 1.jūlija līdz 30.septembrim ir noteikta atbilstība trūcīgas mājsaimniecības statusam.
Pabalstu piešķir par izglītojamiem, kuri nav sasnieguši 21 gada vecumu un bez pārtraukuma turpina mācības klātienē vispārējās izglītības iestādē un nav nodarbināti ( izņemot gadījumus, kad izglītojamais nodarbināts Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu vasaras brīvlaika nodarbinātības pasākumā).
Lai saņemtu pabalstu, bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim no 1. augusta līdz 30. septembrim jāaizpilda iesnieguma veidlapa un jāiesniedz Sociālajā dienestā.
Ērtākais veids to izdarīt, aizpildot iesniegumu elektroniski tiešsaistē: epakalpojumi.liepaja.lv, kur jāreģistrājas e-parakstu vai internetbanku (elektroniskā pieteikšanas būs pieejama no 1. augusta).
No 1. augusta pabalstam būs iespējams pieteikties arī klātienē Liepājas Sociālajā dienestā Eduarda Veidenbauma ielā 3, 1. stāvā pie Informācijas centra vai 103.labinetā.
Pabalsts tiks izmaksāts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, pārskaitot to uz iesniegumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu.
Tālrunis uzziņām: 63 489 652, 63 489 655.