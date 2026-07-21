"Dr. Klauns" Liepājas Reģionālajā slimnīcā sniegs emocionālu atbalstu arī senioriem
Liepājas Reģionālajā slimnīcā biedrība “Dr. Klauns” plāno paplašināt savu darbu, ieviešot jaunu programmu emocionālā atbalsta sniegšanai arī senioriem vairāku nodaļu pacientiem. Pēc sagatavošanās un speciālām apmācībām tiks uzsāktas regulāras vizītes, lai papildinātu slimnīcas jau esošās pacientu atbalsta iniciatīvas.
Liepājas Reģionālajā slimnīcā viesojās biedrības "Dr. Klauns" pārstāvji, lai ar slimnīcas valdes locekli Andri Vistiņu pārrunātu organizācijas darbības paplašināšanas iespējas un jaunās programmas ieviešanu, kas paredz emocionālu atbalstu arī vecāka gadagājuma pacientiem. Vizītes laikā biedrības pārstāvji tikās arī ar slimnīcas galveno māsu, Stacionārās fizikālās terapijas rehabilitācijas nodaļas, Aprūpes nodaļas un Neiroloģijas nodaļas virsmāsām, iepazīstinot ar programmas mērķiem un plānoto darba modeli.
Līdz šim biedrības dakteri Klauni slimnīcā regulāri apmeklē Vispārējo bērnu slimību nodaļu, savukārt jaunā programma paredz pakāpeniski paplašināt emocionālā atbalsta sniegšanu arī senioriem. Plānots, ka dakteri klauni viesosies Stacionārās fizikālās terapijas rehabilitācijas nodaļā, Aprūpes nodaļā un Neiroloģijas nodaļā.
"Emocionālais atbalsts pacientiem ir nozīmīga visaptverošas aprūpes daļa. Slimnīcā jau darbojas vairākas iniciatīvas, kas palīdz mazināt pacientu vientulību un uzlabo viņu pašsajūtu, tostarp brīvprātīgo lasījumi un Hospiss LV brīvprātīgo iesaiste. Biedrības "Dr. Klauns" iecere paplašināt darbu arī ar senioriem organiski papildina šo atbalsta sistēmu," saka slimnīcas valdes loceklis Andris Vistiņš.
Lai sagatavotos darbam ar vecāka gadagājuma pacientiem, biedrības pārstāvji ir apguvuši īpaši izstrādātu mācību programmu. Tās laikā pilnveidotas zināšanas psiholoģijā, gerontoloģijā un komunikācijā ar cilvēkiem, kuri saskaras ar demenci, atmiņas traucējumiem vai ilgstošu ārstēšanos stacionārā. Programmu izstrādājusi un vada klīniskā psiholoģe, mākslas, deju un kustību terapeite Irīna Jemeļjanova.
"Bērnu un senioru vajadzības ir atšķirīgas, tāpēc arī pieeja darbā ir cita. Mūsu mērķis ir radīt vidi, kurā cilvēks jūtas sadzirdēts, cienīts un droši var iesaistīties sarunā vai kopīgā mirklī. Humors šeit nav pašmērķis – tas ir viens no veidiem, kā veidot kontaktu un sniegt emocionālu atbalstu," skaidro biedrības "Dr. Klauns" vadītāja Marianna Milovska.
Vizītes laikā ar nodaļu virsmāsām tika pārrunāti arī praktiski jautājumi par programmas norisi un sadarbības organizēšanu. Pēc sagatavošanās posma pabeigšanas plānots uzsākt regulāras dakteru klaunu vizītes izvēlētajās nodaļās, papildinot pacientiem pieejamo emocionālā atbalsta iespēju klāstu.