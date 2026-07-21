Liepājas koncertzāles muzikālais pikniks pulcē plašu klausītāju loku
Saulainā 17. jūlija vakarā pie koncertzāles “Lielais dzintars” notika brīvdabas muzikāls pikniks, kurā Liepājas Simfoniskā orķestra kamersastāvi un viesmākslinieki divu stundu garumā priecēja publiku ar klasiku, tango un populārām dziesmām.
17. jūlija vakarā koncertzāle “Lielais dzintars” satika savus klausītājus, liepājniekus un pilsētas viesus brīvdabā – muzikālā piknikā iepretim koncertzāles galvenai ieejai. Pateicoties fonda “Uniting” un Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” attīstības biedrības atbalstam, pāri pilsētai no koncertzāles terases Liepājas Simfoniskā orķestra kamersastāvi un citi muzikāli viesi priecēja sanākušos ar dažādu žanru mūziku.
Ērti iekārtojoties zālienā uz pleda ar līdzpaņemtām uzkodām vai kādā skvēra sēdvietā pie galdiņiem, klausītāji teju divu stundu garumā brīvā atmosfērā baudīja daudzpusīgas performances, skanot klasiskās mūzikas meistardarbiem, tango kaislīgi romantiskajām taktīm, kā arī visiem zināmām dziesmām, kurām gribas dziedāt līdzi.
Ar brangu uzmundrinājumu muzikālo programmu atklāja “Liepājas mežragu kvartets”, atskaņojot Džuzepes Verdi populāros operkorus, kādu mājīgu lendleru, dziesmu par ēdelveisu un savulaik nozīmīgā Liepājas kapelmeistara Hansa Hohapfela veltījumu Liepājas trīssimtgadei. Turpinājumā aizraujošo tango pasauli aicināja sajust akordeonists Artūrs Noviks un ansamblis “Sunset Strings”, piedāvājot gan Argentīnas ģēnija Astora Pjacollas ugunīgās kompozīcijas, gan mūsu pašu Marģera Zariņa hitu “Pie bagātās kundzes”.
Savukārt ansamblis “Sonore Antiqua” pavēra skatu uz baroka laikmeta krāšņumu un mežģīņu ornamentiem, kam sekoja jaudīgi sitaminstrumentu ritmi no “Trio per uno”, kur apvienojušies mūziķi – Marta Kauliņa-Pelnēna, Reinis Tomiņš un Matīss Skarēvičs. Koncerta noslēgumā uz terases kāpa “Rietumkrasta trio”, izpildot visiem labi zināmās Goran Gora, Kārļa Kazāka, Māras Upmanes-Holšteines, “The Sound Poets” un Ainara Mielava dziesmas, aicinot ikvienu dungot līdzi.
Pasākuma laikā mazākie apmeklētāji un jaunieši iesaistījās daudzveidīgās radošās aktivitātēs, par kuru norisi rūpējās “Attīstības platforma YOU+” – krāsot krāsojamās lapas, veidot grāmatzīmes, kā arī piedalīties dažādās spēlēs un rotaļās.
Notikumu “Koncertzāle brīvdabā. Muzikāls pikniks” ar fonda “Uniting”, Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” attīstības biedrības un Liepājas valstspilsētas pašvaldības atbalstu organizēja SIA “Lielais Dzintars”.