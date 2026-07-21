Ģimenes dienā sumina pašus jaunākos iecavniekus
Iecavas parkā 18. jūlijā notikusī Ģimenes diena vienoja kopienu ar koncertu, radošām aktivitātēm un sirsnīgiem sveicieniem 60 jaundzimušajiem, dāvinot simboliskas piemiņas veltes. Pasākums godināja ģimenes un radīja vasarīgu svētku noskaņu visiem apmeklētājiem.
18. jūlijā Iecavas parkā notika sirsnīgā Ģimenes diena, kas pulcēja ģimenes, mazus un lielus iecavniekus uz kopīgu svētku dienu ar koncertu, radošām aktivitātēm un īpašiem sveicieniem pašiem jaunākajiem novadniekiem.
Katru gadu Iecavas apvienības pārvalde sveic jaundzimušos, godinot ģimenes un mazos iecavniekus, kuri šeit uzsākuši savu dzīves ceļu. Laikā no 2025. gada 1. jūnija līdz 2026. gada 1. jūnijam Iecavas apvienībā pasaulē nākuši 60 mazulīši: 40 Iecavas pilsētā un 20 Iecavas pagastā.
Pārvaldes vadītājs Normunds Vāvers sveica ģimenes, dāvinot Iecavas monētu un rotaļu pledu ar uzrakstu “Mazais iecavnieks” - simbolisku un mīļu piemiņu par piederību Iecavai.
Pasākuma rītā mazulīšu sveikšanā piedalījās pelēni no Radošās apvienības “Pasaku nams” TV raidījuma “Peļu rotaļnīca”. Dienas gaitā bērni varēja piedalīties radošās nodarbēs un rāpošanas sacensībās, izmēģināt kokamatniecības aktivitātes, iepazīt VUGD ikdienas darbu un tehniku, kā arī apmeklēt jaunsardzes informatīvo telti. Svētku noskaņu papildināja “Rassell & Sabine Berezina” koncerts, kas parkā radīja vasarīgu un dzīvespriecīgu atmosfēru.
Ģimenes diena Iecavā ir notikums, kas stiprina kopienu, godā ģimenes un rada prieku visiem apmeklētājiem. Paldies ikvienam, kas piedalījās un dalījās smaidā!
Ģimenes, kuras bija pieteikušās piemiņas veltes saņemšanai pēc pasākuma, aicinām līdz 18. augustam to saņemt Iecavas apvienības pārvaldē Skolas ielā 4 pie lietvedes iestādes darba laikā.