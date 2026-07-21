Paziņots, kurās Rīgas vidusskolās vēl palikušas brīvas vietas 10. klasēs
Rīgas pašvaldības skolu 10. klasēs pašlaik vēl ir pieejamas aptuveni 158 brīvas vietas, un uzņemšana tajās joprojām turpinās, informēja pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļā.
Kā norāda pašvaldībā, brīvo vietu skaits pastāvīgi mainās, jo notiek pretendentu plūsma starp izglītības iestādēm, tostarp jauniešiem izvēloties mācības profesionālās izglītības iestādēs. Jaunu pieteikumu iesniegšana elektroniskajā uzņemšanas sistēmā ir noslēgusies, tādēļ uz atlikušajām vietām var pieteikties, iesniedzot pieteikumu klātienē izvēlētajā skolā vai nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz skolas e-pastu.
Šobrīd brīvas vietas vēl ir Rīgas 9., 21., 25., 31., 33., 95. un 96. vidusskolā, kā arī Rīgas Lietuviešu, Rīgas Rīnūžu, Rīgas Ukraiņu, Rīgas Reinholda Šmēlinga un Rīgas Ostvalda vidusskolā. Tāpat vietas pieejamas Rīgas 45. vidusskolas mūzikas virzienā.
Vienlaikus virknē skolu klases jau ir pilnībā nokomplektētas. Tas attiecas uz Rīgas Valsts 1., 2. un 3. ģimnāziju, Rīgas Valsts Āgenskalna, vācu un klasisko ģimnāziju, Rīgas Zolitūdes un Rīgas Angļu ģimnāziju. Vietu vairs nav arī Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā, Rīgas 40., 51., 72. un 80. vidusskolā, kā arī J. G. Herdera Rīgas Grīziņkalna, Itas Kozakēvičas Rīgas Poļu, Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolā un Rīgas 95. vidusskolā (kādā no izglītības programmām).
Līdz šim galvaspilsētas izglītības iestāžu 10. klasēs uzņemti 4806 pretendenti, bet vēl 214 pretendentiem ir apstiprināts uzaicinājuma statuss. Kopumā uzaicinājumi nosūtīti 4813 unikālajiem pretendentiem, kas veido 90% no visiem gribētājiem.
Aktuālajai informācijai par brīvajām vietām pašvaldība aicina sekot līdzi Rīgas domes un Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļvietnēs, kā arī neskaidrību gadījumā sazināties ar izvēlēto skolu vai zvanīt uz vienoto informatīvo tālruni 1201.