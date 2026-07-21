Spēcīgo lietavu izraisītie bojājumi Talsu pusē
Spēcīgo lietavu dēļ Talsu un Ventspils novados ir applūduši vai izskaloti vairāki valsts autoceļu posmi, tādēļ atsevišķi ceļi satiksmei ir ...
FOTO: jaunākā informācija par plūdiem Talsu pusē: postījumi ir ievērojami - slēgti vairāki ceļu posmi
Spēcīgo lietavu dēļ Talsu un Ventspils novados ir applūduši vai izskaloti vairāki valsts autoceļu posmi, tādēļ atsevišķi ceļi satiksmei ir slēgti un novirzīti pa apbraucamajiem maršrutiem, liecina VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) apkopotā jaunākā informācija par situāciju reģionā.
Kā norāda LVC, īpaši smaga situācija Talsu pusē izveidojusies uz reģionālā autoceļa Sloka–Talsi (P128) posmā starp Dursupi un Laucieni. Šī ceļa bojājumi ir tik lieli, ka tos nav iespējams novērst ar ikdienas uzturēšanas darbiem, tādēļ tuvākajā laikā posms paliks slēgts un tiks organizēti apjomīgāki remontdarbi. Apbraukšana šobrīd organizēta pa vietējiem autoceļiem Stende–Lauciene–Mērsrags (V1401) un Valdemārpils–Pļavas–Sviķi (V1410).
Tāpat satiksmei slēgts vietējā autoceļa Liepkalni–Stumbri (V1379) posms pie Dursupes upes un autoceļa Vēži–Garlene (V1415) posms no Pļavupes līdz krustojumam ar autoceļu V1401. Arī šajos posmos satiksme ir novirzīta pa apbraucamajiem ceļiem.
Vairākos citos vietējās nozīmes autoceļos, tostarp Ugāle–Blāzma–Ance (V1311), Talsi–Gravas–Ģibuļi (V1404) un Pastende–Iliņi–Spāre (V1385), ir izveidojušies izskalojumi. Šajās vietās strādā ceļu uzturētāji un satiksme var tikt organizēta pa vienu braukšanas joslu.
LVC inženieri turpina apsekot infrastruktūru, lai aplēstu bojājumu apmērus un nepieciešamās izmaksas. Meteorologi prognozē, ka arī šodien Latvijas ziemeļrietumos gaidāmas stipras lietavas, tādēļ autovadītāji tiek aicināti ievērot piesardzību, samazināt braukšanas ātrumu un rēķināties ar akvaplanēšanas risku, kā arī pasliktinātu redzamību. Par citiem izskalojumiem vai applūdušiem posmiem iedzīvotāji aicināti ziņot, zvanot uz LVC diennakts informatīvo tālruni 80005555.