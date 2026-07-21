Vietām gaidāmas ļoti stipras lietusgāzes.
Sabiedrība
Šodien 14:54
Brīdina par stiprām lietusgāzēm un pērkona negaisu: sinoptiķu prognoze trešdienai
Trešdien daudzviet Latvijā līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes, prognozē sinoptiķi.
Debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies. Naktī un no rīta vietām - galvenokārt valsts austrumu daļā - veidosies migla.
Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +10..+15 grādiem, dienā tā būs +15..+20 grādi.
Rīgā tuvākajā diennaktī palaikam līs, iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļiem, ziemeļrietumiem. Gaisa temperatūra būs +14 grādi naktī un ne vairāk kā +19 grādi dienā.