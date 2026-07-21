Mūžībā devies Veidenbauma muzeja "Kalāči" ilggadējais vadītājs Jānis Krieviņš
Vakar 86 gadu vecumā miris Eduarda Veidenbauma muzeja "Kalāči" ilggadējais vadītājs Jānis Krieviņš, liecina muzeja ieraksts platformā "Facebook".
Krieviņš dzimis 1940. gada 11. jūlijā. Krieviņš 27 gadus spējis muzejam piesaistīt dažādus nozīmīgus un radošus cilvēkus un notikumus, popularizējot Veidenbauma atstāto mantojumu, norāda muzejā.
Krieviņa laikā restaurēta un atjaunota bijusī "Kalāču" kūts-stallis, kas pārtapa par izstāžu zāli, aizsākot Filozofu talkas. Organizētas arī dažādas mākslas izstādes un izdots Veidenbauma dzejas krājums.
Pēdējos gados Krieviņš labprāt piedalījies jauniešu rīkotajās aktivitātēs, izteicis viedokli, dalījies pieredzē un bijis gaidīts ikvienā pasākumā. Muzeja kolektīvs norāda, ka Krieviņa izteiktās domas piesaistīja ar savu tiešumu, ironiju, savdabīgo domu gājienu un lakonismu.
"Ar Jāni Krieviņu aiziet nozīmīgs un leģendārs "Kalāču" muzeja laikmets, kurš glabāsies daudzu atmiņās kā īpašs notikums vai dzīves daļa, pateicoties tieši viņa personības klātesamībai un īpašajai harizmai," minēts muzeja ierakstā.