Valsts policijas foto
112
Šodien 14:07
Vai zini, kas viņš ir? Policija lūdz sabiedrības palīdzību attēlā redzamās personas meklēšanā
Valsts policijas (VP) Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas lūdz sabiedrības palīdzību attēlos redzamās personas identitātes noskaidrošanā.
Likumsargi aicina iedzīvotājus, kuru rīcībā ir jebkāda informācija, kas varētu sekmēt šīs personas noskaidrošanu, sazināties ar policiju, zvanot pa tālruņa numuru 112.
Valsts policijas foto
Tāpat policija aicina atsaukties pašu attēlos redzamo personu.