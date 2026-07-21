Vai zini, kas viņš ir? Policija lūdz sabiedrības palīdzību attēlā redzamās personas meklēšanā
Valsts policijas foto
112

Vai zini, kas viņš ir? Policija lūdz sabiedrības palīdzību attēlā redzamās personas meklēšanā

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Valsts policijas (VP) Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas lūdz sabiedrības palīdzību attēlos redzamās personas identitātes noskaidrošanā.

Vai zini, kas viņš ir? Policija lūdz sabiedrības p...

Likumsargi aicina iedzīvotājus, kuru rīcībā ir jebkāda informācija, kas varētu sekmēt šīs personas noskaidrošanu, sazināties ar policiju, zvanot pa tālruņa numuru 112.

Valsts policijas foto
Valsts policijas foto

Tāpat policija aicina atsaukties pašu attēlos redzamo personu.

Tēmas

Valsts policijaValsts policija meklē112Rīga

Citi šobrīd lasa