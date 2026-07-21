Ventspilī ekstremālās lietusgāzes pārslogojušas kanalizācijas sistēmu; novadā pārrauti arī ceļi
Spēcīgās lietusgāzes pirmdien, 20. jūlijā, Ventspilī radījušas ievērojamu slodzi pilsētas lietus ūdens novadīšanas sistēmai. Aptuveni sešu stundu laikā pilsētā nolija ap 82 milimetriem nokrišņu, bet īpaši intensīvā periodā no plkst. 17.00 līdz 20.00 vien – 60,2 milimetri, liecina pašvaldības sniegtā informācija.
Gandrīz puse no šī daudzuma – 29,9 milimetri nokrišņu – tika reģistrēti jau pirmajā lietus stundā. Šāda lietus intensitāte radīja ļoti lielu slodzi kanalizācijas sistēmai, jo īsā laikā milzīgs ūdens daudzums nonāca uz ēku jumtiem, ielām, laukumiem un citām cietajām virsmām.
Ventspils pašvaldība norāda, ka lietus ūdens kolektori lietus laikā darbojās ar maksimālo jaudu. Samazinoties nokrišņu intensitātei, ūdens pakāpeniski tika novadīts uz Vidumupīti un Ventu, tomēr tik ekstremālu lietusgāžu laikā arī pilnībā funkcionējoša sistēma uz īsu brīdi var tikt pārslogota.
Tā rezultātā atsevišķās zemākajās pilsētas vietās izveidojās īslaicīga applūšana un apgrūtināti satiksmes apstākļi. Ūdens uzkrāšanās tika novērota vairākos posmos, tostarp Kuldīgas ielā, Kuldīgas ielas un Lielā prospekta krustojumā, Ganību un Platās ielas krustojumā, Brīvības ielas un Lielā prospekta krustojumā, Ģertrūdes ielā, Jāņciemā un Ozolu ielas apkārtnē.
Pašvaldība skaidro, ka 20. jūlija lietusgāzes bijušas vienas no intensīvākajām pēdējo gadu laikā. Salīdzinājumam – 2011. gada 1. septembrī četru stundu laikā Ventspilī nolija 67 milimetri nokrišņu, kas toreiz izraisīja plašu applūšanu. Savukārt 1937. gadā četru stundu laikā tika reģistrēti 63 milimetri nokrišņu.
Spēcīgās lietavas radījušas sekas arī Ventspils novadā. Pašvaldība informē, ka pašlaik tiek apzināti postījumi, taču jau zināms, ka Puzē pārrauts pašvaldības ceļš, bet applūdis valsts autoceļš Ance–Puze. Vienlaikus pašvaldība norāda, ka situācija kopumā neesot vērtējama kā dramatiska.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informējis, ka ciklons Latvijā atnesis īpaši daudz nokrišņu, un lielākais to daudzums reģistrēts valsts rietumu daļā. Ventspils un Stendes novērojumu stacijās vienas dienas laikā nokrišņu daudzums sasniedzis aptuveni mēneša normu. Savukārt kopumā jūlijā Ventspilī nokrišņu daudzums jau aptuveni trīs reizes pārsniedzis vidējo mēneša rādītāju.
Pašvaldības dienesti turpina uzraudzīt situāciju un nepieciešamības gadījumā kritiskākajās vietās izmanto papildu tehniku.
Iedzīvotāji aicināti stipru lietusgāžu laikā būt piesardzīgiem, izvēlēties drošu braukšanas ātrumu, ņemt vērā akvaplanēšanas risku un iespēju robežās izvairīties no applūdušiem ielu posmiem.