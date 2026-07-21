LVM un "ViVi" vēl astoņiem vilcieniem piešķir ar mežu saistītus vārdus
Turpinot AS “Latvijas valsts meži” (LVM) un pasažieru pārvadātāja "Vivi" sadarbību, jūlijā vēl astoņi elektrovilcieni ir ieguvuši ar mežiem saistītus vārdus – Mellene, Gailene, Liepa, Kadiķis, Skudra, Lācis, Pupuķis un Cīrulis. Jaunie vilcienu vārdi atgādina par Latvijas mežos sastopamajām dabas vērtībām un mudina vasarā doties tuvākos un tālākos braucienos, lai iepazītu meža bagātības un atpūstos labiekārtotās atpūtas vietās, kas iedzīvotājiem bez maksas pieejamas Latvijas valsts mežos.
Vasaras otrajā pusē meži lutina ar dažādām veselīgām dabas veltēm: ogošanu un sēņošanu var apvienot ar nesteidzīgām pastaigām mežā un atpūtu kādā no labiekārtotajām piknika vietām. Piemēram, braucot ar Liepājas līnijas vilcienu, 10 km attālumā no Dobeles pieturas ir atpūtas vieta “Mucenieku mežs”. Te atpūtniekiem pieejama plaša nojume, zem kuras izvietoti divi galdi ar soliem, tāpat te ierīkota ugunskura vieta, pie kuras ērti apsēsties, gatavojot maltīti uz uguns. Savukārt nepārspējams skats pār Zemgales mežiem paveras no atpūtas vietas “Krievkalni” skatu platformas – tā atrodas 14 km attālumā no vilciena pieturas Jelgava. Pašā kalna virsotnē ierīkota arī atpūtas vieta ar soliem un ugunskura vietu.
Mellenes un meža skudras
Katrs no vilcieniem dotajiem vārdiem atspoguļo norises mežā. Piemēram, mellenes ir vienas no visizplatītākajām meža ogām Latvijā. Vasaras pārgājienus mežos var apvienot ar veselīgo ogu lasīšanu. Vasaras vidū mellenes visvairāk var atrast priežu mežos: tām patīk gaišas, saulainas vai viegli noēnotas vietas. Mellenes ir ne tikai garšīgas, bet arī bagātas dažādiem vitamīniem un minerālvielām. Turklāt tās ir nozīmīgs barības avots daudziem meža iemītniekiem – lāčiem, putniem un citiem dzīvniekiem.
Mežā nozīmīga loma ir skudrām, jo tās palīdz uzturēt meža veselību – rūsganās meža skudras barojas ar dažādiem bezmugurkaulniekiem, tostarp mežsaimniecībai kaitīgiem kukaiņiem un to kāpuriem. Rūsganā meža skudra (Formica rufa) ir viena no 42 Latvijā sastopamajām skudru sugām. Darba skudras ir tikai 8–10 milimetrus garas, taču ar spēcīgajiem žokļiem un skudrskābi tās spēj aizsargāt gan sevi, gan visu saimi. Skudru pūžņi var sasniegt vairāk nekā metra augstumu, tomēr redzamā daļa ir tikai neliela daļa no mītnes – zem zemes atrodas plašs eju un kameru tīkls. Vairumam skudru sugu to ligzdas atrodas pazemē, bet dažām sugām – arī koku dobumos.
Vairāk par pārējām dabas vērtībām, kuru vārdos nodēvēti vilcieni, var uzzināt atputa.lvm.lv vietnē:
LVM un "Vivi" aprīlī aizsāktās sadarbības laikā pakāpeniski vārdus dos visiem 32 elektrovilcieniem. Šobrīd pie vārdiem jau tikuši pirmie 20 vilcieni – Bite, Apodziņš, Priede, Egle, Zalktis, Mednis, Ērglis, Bērzs, Paparde, Ozols, Spāre, Stirna, Mellene, Gailene, Liepa, Kadiķis, Skudra, Lācis, Pupuķis un Cīrulis.