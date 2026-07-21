Sabiedrība
Šodien 13:01
Vai tiešām būs jādara kaut kas tik savāds? “Rīgas satiksme” ar pagalam jokainu reklāmu aicina darbā mehāniķus
Šķietami nevainīga "Rīgas satiksmes" reklāma izraisījusi smaidu un ironiskus komentārus sociālajos tīklos.
Uz viena no uzņēmuma autobusiem redzamajā vakances reklāmā attēlots mehāniķis, kurš ar uzgriežņu atslēgu pievelk plastmasas savilcēju.
Ar šo attēlu dalījās "Threads" lietotājs “dzhonijs”, kurš jokojot vērsās pie uzņēmuma: "@rigassatiksme vai es saprotu pareizi, ka, lai kļūtu par Jūsu mehāniķi, ir jāprot pieskrūvēt savilcējs ar uzgriežņu atslēgu?" Ierakstam pievienota arī smejoša emocijzīme.
Lai gan reklāmas mērķis ir piesaistīt jaunus darbiniekus, daļai sociālo tīklu lietotāju uzmanību piesaistījusi tieši fotogrāfijas detaļa, kas daudziem šķitusi visai amizanta. Ieraksts ātri izplatījās, un komentētāji turpināja asprātīgo diskusiju par redzamo instrumenta izmantošanu.
“Rīgas satiksme” pagaidām nav sniegusi savu komentāru.