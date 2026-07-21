VIDEO: Liepājas stadions pēc "Prāta Vētras" koncerta piedzīvojis pamatīgus zāliena bojājumus
Tūkstošiem cilvēku sestdien pulcējās Liepājas stadionā "Daugava", lai baudītu grupas "Prāta Vētra" koncertu. Tomēr pēc vērienīgā pasākuma stadiona zāliens ir pamatīgi cietis, un tagad sākti tā atjaunošanas darbi. Liepājas Olimpiskais centrs norāda, ka bojājumu novēršana varētu aizņemt vairākas nedēļas.
Liepājas pašvaldība informēja, ka "Prāta Vētras" koncerta organizatori bija paredzējuši šādu risku un pirms koncerta bija apdrošinājuši iespējamos zāliena bojājumus. Patlaban notiek zaudējumu izvērtēšana sadarbībā ar apdrošinātājiem. Precīza summa būs zināma pēc apdrošinātāju atzinuma.
Uz ilgāku laiku "atā" Daugavas stadionam Liepājā. Pēc PV koncerta normāli iznīcināts. pic.twitter.com/hibOkaaCn6— LV_futbols (@LV_futbols) July 20, 2026
Liepājas Olimpiskais centrs ir sācis nepieciešamos atjaunošanas darbus. Tuvāko dienu laikā zāliena vizuālais stāvoklis tiks sakārtots, savukārt pilnvērtīgai atjaunošanai un drošai sporta slodzei būs nepieciešamas vēl dažas nedēļas.
Freidenfelde skaidro, ka lielu kultūras pasākumu rīkošanā šādi riski tiek izvērtēti jau iepriekš. Arī šajā gadījumā pasākuma organizatori bija apdrošinājuši iespējamos zāliena bojājumus, tādēļ pēc apdrošinātāju izvērtējuma tiks segtas zāliena atjaunošanas izmaksas un stadions pēc iespējas ātrāk atkal būs pieejams sportistiem.
Stadions "Daugava" kopumā var uzņemt ap 4000 skatītāju. Stadions atbilst starptautiskiem futbola normatīviem, tādēļ visbiežāk tiek izmantots futbola čempionātiem Liepājā. Pašlaik tā ir pamata mājas spēļu vieta futbola klubam "Liepāja", kas ir iekļuvis UEFA Konferences līgas otrajā kārtā, kur tam vēl šī mēneša izskaņā būs jātiekas ar Vīnes "Austria".
"Prāta vētras" koncerts Liepājā
Skatītāju tūkstoši piepildīja Liepājas stadionu "Daugava", radot neaizmirstamus svētkus sev un mūziķiem.