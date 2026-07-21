Kozlovskis piedāvā būtiskas pārmaiņas "Rail Baltica"projekta vadībā
Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV) piedāvā palielināt SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL) valdes locekļu skaitu no viena līdz četriem, informēja Satiksmes ministrijā (SM).
Ministrs EDzL biežās valdes maiņas dēļ piedāvā grozījumus "Rail Baltica" ieviešanas likumā, nosakot, ka EDzL valdē turpmāk darbojas četri valdes locekļi. Valdē plānots piesaistīt cilvēkus, kuri sevi profesionāli pierādījuši ar infrastruktūras attīstību saistītos valsts nozīmes projektos.
Kozlovskis uzsver, ka "Rail Baltica" projekts ir viens no sarežģītākajiem un apjomīgākajiem Latvijas vēsturē, tādēļ kapitālsabiedrības valdē nepieciešams nodrošināt profesionāļu pārstāvību galvenajās projekta īstenošanai būtiskajās kompetenču jomās - stratēģiskajā vadībā, korporatīvajā pārvaldībā, finanšu vadībā, juridiskajā nodrošinājumā un infrastruktūras projektu vadībā.
Viņš uzsver, ka kopš 2014. gada EDzL vadība ir mainījusies 11 reizes, kas ir nepieņemami un neveicina nedz stabilitātes sajūtu, nedz pārliecību par projekta kvalitatīvu virzību. Tādējādi ar jauno vadības struktūru uzņēmumam plānots nodrošināt stabilu, uz mērķi orientētu pārvaldību.
Ministrijā norāda, ka šāds modelis nodrošinās kompetencēs balstītu pārvaldības struktūru, kurā katrai "Rail Baltica" projekta īstenošanai kritiski nozīmīgai funkcijai ir noteikta atsevišķa atbildības joma, tādējādi mazinot projekta vadības, finanšu pārvaldības un līgumu izpildes riskus, kā arī nodrošinot nepārtrauktu lēmumu pieņemšanas spēju projekta īstenošanas laikā.
Likuma grozījumi paredz iespēju sabiedrības valdē ievēlēt personu, kura jau pilda valdes locekļa pienākumus citā publiskas personas kapitālsabiedrībā un ir ievēlēta amatā publiska konkursa rezultātā normatīvos noteiktajā kārtībā. Šāds risinājums ļaus izmantot valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā jau atlasītu un pārbaudītu profesionāļu kompetenci, vienlaikus nodrošinot iespēju operatīvi stiprināt sabiedrības pārvaldības kapacitāti "Rail Baltica" projekta īstenošanas vajadzībām. Valdes locekļus plānots ievēlēt uz diviem gadiem.
EDzL jaunā vadības modeļa ieviešanai finansējumu meklēs no iekšējiem resursiem.
SM norāda, ka kopš EDzL dibināšanas 2014. gadā uzņēmuma valdē ir notikušas regulāras izmaiņas, kas saistītas ar "Rail Baltica" projekta īstenošanas posmiem, organizatoriskajām izmaiņām un valdes locekļu nomaiņu. No 2014. gada līdz 2026. gadam sabiedrības valdē pienākumus pildījuši kopumā 11 valdes priekšsēdētāji un valdes locekļi.
Ministrijā norāda, ka šajā periodā vairākkārt mainīts arī valdes locekļu skaits, pielāgojot pārvaldības modeli sabiedrības darbības apmēram un aktuālajām pārvaldības vajadzībām. 2026. gadā pieņemts lēmums pāriet uz viena valdes locekļa pārvaldības modeli, lai nodrošinātu efektīvāku lēmumu pieņemšanu un nepārtrauktu kapitālsabiedrības darbību.
Patlaban atbilstoši uzņēmuma statūtiem EDzL valde sastāv no viena valdes locekļa.
Šogad jūlijā EDzL pagaidu valdes priekšsēdētāja amatu atstājis Mārtiņš Ķeņģis.
Lai nodrošinātu uzņēmuma darbības nepārtrauktību, EDzL pagaidu valdes locekļa amatā iecelts uzņēmuma projekta vadītājs Dāvis Blaus.
Tāpat ziņots, ka šā gada februāra beigās līdzšinējais EDzL valdes priekšsēdētājs Māris Dzelme atkāpās no amata.
SM pieņēma Dzelmes iesniegumu par atkāpšanos no amata un dalībnieku sapulcē ievēlēja kompānijas tobrīdējo pagaidu valdes locekli Jāni Nagli par uzņēmuma valdes locekli uz pieciem gadiem. Viņš šā gada 1. jūnijā kļuva par pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" valdes locekli.
Savukārt šā gada 7. aprīlī par uzņēmuma pagaidu valdes priekšsēdētāju ievēlēja Ķeņģi.
EDzL ir valstij pilnībā piederoša kapitālsabiedrība, un tās pamatkapitāls ir 4,445 miljoni eiro.