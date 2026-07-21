VIDEO: Kā kara zonā - Latvijas policijas specvienība trenējas cīņai ar bruņotiem noziedzniekiem
Sprādzieni, bruņutehnika un taktiskās operācijas meža apvidū — tā izskatās Valsts policijas Speciālo uzdevumu bataljona mācības, kurās likumsargi gatavojas sarežģītākajām un bīstamākajām situācijām.
Šā gada jūnijā Nacionālo bruņoto spēku Šķēdes poligonā norisinājās nedēļu ilgs taktisko apmācību seminārs “Operacionāli taktiskā rīcība augsta riska situācijās meža un lauku apvidū, izmantojot uguns atbalsta šaujamieročus un bruņutehniku”.
Šā gada jūnijā Nacionālo bruņoto spēku Šķēdes poligonā norisinājās nedēļu ilgs Valsts policijas Speciālo uzdevumu bataljona taktisko apmācību seminārs “Operacionāli taktiskā rīcība augsta riska situācijās meža un lauku apvidū, izmantojot uguns atbalsta šaujamieročus un… pic.twitter.com/vbPuLy1W75— Valsts policija (@Valsts_policija) July 21, 2026
Mācību laikā policijas speciālisti izspēlēja dažādus augsta riska scenārijus — tostarp situācijas, kurās jārīkojas pret bruņotiem noziedzniekiem vai organizētām noziedznieku grupām.
Likumsargi pilnveidoja taktiskās prasmes, apguva jaunas pieejas operāciju veikšanā un trenējās koordinētai rīcībai sarežģītos apstākļos.
Valsts policija norāda, ka šādas mācības ir būtiskas, lai dienests būtu gatavs reaģēt arī vissarežģītākajos gadījumos un spētu nodrošināt sabiedrības drošību.