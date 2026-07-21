VIDEO: Kā kara zonā — Latvijas policijas specvienība trenējas cīņai ar bruņotiem noziedzniekiem
Foto: ekrānuzņēmums no video
Sabiedrība

VIDEO: Kā kara zonā - Latvijas policijas specvienība trenējas cīņai ar bruņotiem noziedzniekiem

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / Valsts policija

Seko Jauns.lv Google

Sprādzieni, bruņutehnika un taktiskās operācijas meža apvidū — tā izskatās Valsts policijas Speciālo uzdevumu bataljona mācības, kurās likumsargi gatavojas sarežģītākajām un bīstamākajām situācijām.

VIDEO: Kā kara zonā — Latvijas policijas specvienī...

Šā gada jūnijā Nacionālo bruņoto spēku Šķēdes poligonā norisinājās nedēļu ilgs taktisko apmācību seminārs “Operacionāli taktiskā rīcība augsta riska situācijās meža un lauku apvidū, izmantojot uguns atbalsta šaujamieročus un bruņutehniku”.

Mācību laikā policijas speciālisti izspēlēja dažādus augsta riska scenārijus — tostarp situācijas, kurās jārīkojas pret bruņotiem noziedzniekiem vai organizētām noziedznieku grupām.

Likumsargi pilnveidoja taktiskās prasmes, apguva jaunas pieejas operāciju veikšanā un trenējās koordinētai rīcībai sarežģītos apstākļos.

Valsts policija norāda, ka šādas mācības ir būtiskas, lai dienests būtu gatavs reaģēt arī vissarežģītākajos gadījumos un spētu nodrošināt sabiedrības drošību.
 

Tēmas

Valsts policijaNacionālie bruņotie spēki112

Citi šobrīd lasa