Trīs izcili mūziķi un pasaules skaņdarbi: Liepājā gaidāms īpašs kamermūzikas piedzīvojums
Savus vasaras muzikālos piedzīvojumus Liepājā orķestris aizsāka jūlija sākumā uz koncertdārza “Pūt, vējiņi!” skatuves tiekoties ar latviešu vijolnieci Kristīni Balanas un franču pianistu Likā Debargu. Bet 23. augustā turpat divos koncertos orķestris svinēs vasaras kulmināciju ar Jāņa Lūsēna mūziku.
Lai nezaudētu “Liepājas vasaras” kamermūzikas tradīciju, 22. augustā Liepājas koncertzāles Dzintara Jurgelaiša zālē Liepājas Simfoniskā orķestra diriģents un klarnetists Guntis Kuzma kopā ar vijolnieci Elīnu Bukšu un pianisti Agnesi Egliņu atskaņos smalku trio programmu.
Uz skatuves sastapsies trīs spilgtas personības, trīs līdzvērtīgi solisti, kuri klausītājiem piedāvās tembrāli krāsainu un ritmiski dzirkstošu ceļojumu no Šimanovska poētiskajiem “Mītiem” līdz Bartoka modernisma spriegumam un Šēnfelda dzirkstošajām klezmera mūzikas tēmām.
“Ar Agnesi Egliņu mūs vieno gandrīz divdesmit gadu ilga muzikālā draudzība, tādēļ katrs kopīgs projekts man ir īpašs prieks. Šoreiz arī jauna ceļa sākums: pirmā mūsu satikšanās uz skatuves ar Elīnu Bukšu – vijolnieci, kuru abi ar Agnesi jau sen apbrīnojam un ļoti cienām par viņas muzikālo personību un augsto meistarību,” saka klarnetists Guntis Kuzma.
Pirmatskaņojumu šajā koncertā piedzīvos vienas no Latvijas laikmetīgās mūzikas savdabīgākajām balsīm – Ilonas Breģes Klarnetes sonāte. Kā stāsta komponiste, mūzikā viņa nebaidās būt emocionāla. Viņu piesaista tieši radīšanas brīdis – tādā veidā viņa atgriežas līdzsvarā un iztīra savas domas, līdz pieredze ārpasaulē pārtapusi mūzikā. Tad viņa atkal jūtas stipra.
Skanēs arī poļu komponista Karola Šimanovska “Mīti” vijolei un klavierēm – trīs poēmas, kas ievelk antīkās pasaules tēlos. Klarnetes, vijoles un klavieru ansamblim raksturīgais “trijstūris” kļūs par ritma un temperamentu laboratoriju Bēlas Bartoka virtuozajos dialogos “Kontrasti”, kas iedvesmoti no ungāru un Balkānu tautu mūzikas.
Paula Šēnfelda skaņdarbā klezmera tradīcija parādīsies nevis kā citāts vien, bet kā dzīvs impulss: dzirkstoši ritmi, “runājošas” intonācijas un teatrāla ekspresija, kas mīsies ar liriskām epizodēm. Šēnfelds prasmīgi savieno akadēmisko rakstību ar tautas mūzikas brīvību, atstājot vietu arī ansambļa spontanitātei un humora dzirkstij.
“Mani saista šīs programmas diametrāli pretējie kontrasti – no Šimanovska poētiskās noslēpumainības līdz Bartoka temperamentam, Breģes jaundarba atklāšanas priekam un Šēnfelda dzirkstošajam dzīvespriekam – šis trio iemieso klezmera tradīcijas smeldzi, vitalitāti un deju,” par gaidāmo koncertu stāsta Guntis Kuzma. “Kamermuzicēšana man ir spēles telpa, kurā var ne tikai izpausties ar manu iemīļoto klarneti, bet arī sarunāties caur to, ieklausīties ideju apmaiņā, cerams vienmēr neparedzami, vienmēr no jauna.”