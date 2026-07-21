Plūdu skartajā Balgales pagastā arvien sarežģīta situācija - pārrauts ceļš, slēgtas pieturas un applūdušas iestādes
Spēcīgās lietavas un plūdi Talsu novada Balgales pagastā radījuši nopietnus postījumus – valsts autoceļš P127 Dursupē ir pilnībā neizbraucams, jo ceļa klātne ir pārlūzusi. Jauns.lv rīcībā esošā informācija liecina, ka situācija joprojām ir sarežģīta, taču iedzīvotāji nav evakuēti un piekļuve dzīvesvietām tiek nodrošināta.
Jau ziņots, ka spēcīgās lietavas, kas pirmdien skāra Latvijas rietumu daļu, radījušas smagas sekas Talsu novadā. Ja sākotnēji tika ziņots, ka Dursupē ūdens straumes izskalojušas ceļa segumu, tad vēlāk situācija būtiski pasliktinājās – ceļš Sloka–Talsi ir pilnībā pārrauts, bet apkārtējā teritorija applūdusi.
Pēc vietējo iedzīvotāju stāstītā, upe izgājusi no krastiem un pārpludinājusi apkārtni. Vietā, kur atradās ceļš, izveidojusies liela izskalota bedre, un brauktuve ir sadalīta uz pusēm, padarot satiksmi šajā posmā neiespējamu.
"Latvijas valsts ceļi" iepriekš informēja, ka Talsu novadā, netālu no Dursupes ciema, applūdis vietējais ceļš Liepkalni–Stumbri, tādēļ transportam bija jāizmanto apbraucamie ceļi. Savukārt naktī ap plkst. 2 tika ziņots, ka applūdis un satiksmei slēgts arī reģionālais autoceļš Sloka–Talsi, kuram tika noteikti alternatīvi braukšanas maršruti.
Vēlāk aculiecinieku publicētā informācija liecināja, ka arī šis ceļa posms pie Dursupes ir pilnībā pārrauts un tam būs nepieciešami vērienīgi atjaunošanas darbi.
Papildu grūtības radījis arī tas, ka naktī uzsprādzis transformators, atstājot apkārtni bez elektroapgādes.
Pašlaik Balgales pagastā tiek apsekoti ceļi un apzināti plūdu nodarītie postījumi. Tiek norobežoti arī citi ceļu posmi, kuros konstatēti izskalojumi. Pašvaldība informē, ka dažviet applūdušas arī iestādes.
Sabiedriskais transports šobrīd ir ierobežots – autobusi virzienā uz Rīgu un no Rīgas neapkalpo trīs pieturas: Dursupe, Mežuļi un Liesmas. Transports tiek novirzīts pa citu maršrutu caur Pļavām.
Plkst. 13.00 sasaukta Civilās aizsardzības sēde, kurā tiks izvērtēta situācija un lemts par turpmāko rīcību. Iedzīvotāji aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai, jo tuvākajās dienās joprojām iespējami nelabvēlīgi laikapstākļi.