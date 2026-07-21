Likumsargi skaidro, ka divu vīriešu starpā notika fizisks konflikts, pēc kā viens no viņiem izvilka nazi.
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Šodien 11:12
Aizkrauklē uz ielas sadurts kāds vīrietis
Valsts policija ziņo, ka 2026. gada 10. jūlijā Aizkrauklē, Lāčplēša ielā, uz ielas tika sadurts kāds vīrietis.
Likumsargi skaidro, ka divu vīriešu starpā notika fizisks konflikts, pēc kā viens no viņiem izvilka nazi. Pēc notikušā viena persona tika nogādāta ārstniecības iestādē, savukārt otru personu, kura nodarīja miesas bojājumus, policija aizturēja. Par notikušo uzsākts kriminālprocess.
Jau ziņots, ka arī aizvadītā gada novembrī Aizkrauklē tika sadurts vīrietis, tiesa - notikuma apstākļi šajā situācijā bija citādāki. Toreiz policija informēja, ka vienā no Aizkraukles kafejnīcām vīrietis ar nazi uzbruka kafejnīcas telpās esošiem cilvēkiem. Persona ievainoja kādu 1957. gadā dzimušu vīrieti, kurš tika nogādāts ārstniecības iestādē.