Skaistums, kas iedvesmo! Jelgavā paziņoti pilsētas krāšņāko pagalmu un dārzu saimnieki
Jelgavā apbalvoti pašvaldības rīkotā konkursa "Sakoptākais pilsētvides objekts Jelgavā" uzvarētāji, godinot 15 privātmāju, daudzdzīvokļu namu, uzņēmumu un balkonu saimniekus, informēja pašvaldībā.
Konkursa laureāti un veicināšanas balvu ieguvēji svinīgi sveikti ceturtdien, 16. jūlijā, Dzīvesziņas un arodu sētas pagalmā. Kopējais pašvaldības piešķirto naudas balvu fonds šogad bija 2000 eiro.
Uzvarētāji saņēma pateicības rakstus un dāvanu kartes 100 līdz 250 eiro vērtībā, bet veicināšanas un speciālbalvu ieguvējiem pasniegtas dāvanu kartes 50 eiro apmērā. Godalgotajiem privātmāju saimniekiem un daudzdzīvokļu namu pārstāvjiem tradicionāli pasniegts arī Jelgavas pilsētas karogs, bet citiem balvu saņēmējiem – suvenīri ar pilsētas simboliku.
Vērtējot pieteiktos objektus, konkursa komisija ņēma vērā to iekļaušanos pilsētvidē, labiekārtojumu, apstādījumu un arhitektūras formu izvēli, kā arī žoga caurskatāmību un uzturēšanas stāvokli. Konkursa žūrija atzinīgi novērtējusi saimnieku ieguldīto darbu, norādot, ka tas organiski papildina pilsētvidi un bagātina tās kopējo ainavisko kvalitāti.
Par sakoptākajām privātmāju teritorijām šogad atzīti īpašumi Lediņu ceļā 20, Palu ielā 18 un Vīgriežu ielā 6, bet veicināšanas balvas saņēma saimnieki Celtnieku ielā 29, Kalnciema ceļā 68 un Satiksmes ielā 56. Speciālbalva šajā kategorijā pasniegta Kalnciema ceļa 76 saimniecei.
Nominācijā "Sakoptākais daudzdzīvokļu mājas pagalms" laurus plūca Pētera ielas 18, Brīvības bulvāra 28 un Lāčplēša ielas 23 iedzīvotāji, savukārt veicināšanas balvas pasniegtas Katoļu ielas 19 un 19A iedzīvotājiem.
Kategorijā "Sakoptākais uzņēmums" apbalvota VSIA "Ģintermuiža" un SIA "Ilstre". Savukārt par zaļāko balkonu atzīts īpašums Meiju ceļā 40-2, piešķirot veicināšanas balvu arī Meiju ceļa 30-72 saimniekiem.