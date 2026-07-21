Rīgā pirmo reizi notiks starptautiskais gaisa pūķu festivāls “Fantadroms”
Noslēdzot vasaru un sagaidot jauno mācību gadu, 29. augustā Rīgā pirmo reizi norisināsies starptautiskais gaisa pūķu festivāls “Fantadroms”. Tas būs jauns pilsētvides notikums, kas vienuviet pulcēs gaisa pūķu māksliniekus un radošās komandas no dažādām valstīm. Festivāls no plkst. 12.00 līdz 20.00 notiks Rīgas pasažieru ostas kuģu piestātnē, Eksporta ielā 3A.
“Fantadroms” ir festivāls, kurā satiekas māksla, dizains, sports un kopā būšanas prieks. Visas dienas garumā debesis virs Daugavas piepildīs iespaidīgi gaisa pūķi, profesionāli mākslinieki demonstrēs savu meistarību, kā arī papildus apmeklētājus priecēs radošās darbnīcas, sportiskas aktivitātes un daudzveidīga izklaides programma.
“Gaisa pūķu festivāli ir viena no skaistākajām tradīcijām pasaulē – tie pulcē cilvēkus zem atvērtām debesīm, kur mākslas darbi ir pieejami, tie brīvi lido vējā. Mēs vēlējāmies šo pieredzi atvest arī uz Rīgu. Vēlamies, lai cilvēki uz mirkli apstājas, paceļ acis debesīs un no jauna atceras cilvēka spēju sapņot, sadarboties un raudzīties augšup,” stāsta festivāla organizatore Zane Feifa.
Festivālā piedalīsies pasaulē atzīti gaisa pūķu mākslinieki un meistari, tostarp Karls Robertšovs (Carl Robertshaw, Lielbritānija), Roberts Brasingtons (Robert Brasington, Austrālija), Sāra un Kārls Longbotomi (Sara & Karl Longbottom, Lielbritānija), Berts Mātenss (Bert Maetens, Beļģija), Jans un Jolanda van Lēveni (Jan & Jolanda van Leeuwen, Nīderlande), Alberts un Natālija Trinki (Albert & Natalie Trinks, Nīderlande), Daniela un Gerhards Cicmani (Daniela & Gerhard Zitzmann, Vācija), Alicja Šaļska un Šimons Kravčiks (Alicja Szalska & Szymon Krawczyk, Polija) un Vans Junsjuņ (Wang Yongxun, Ķīna). Katrs no māksliniekiem pārstāv atšķirīgu gaisa pūķu mākslas virzienu un unikālu rokrakstu – no ģeometriski precīziem vienlīnijas pūķiem un lielformāta lidojošām skulptūrām līdz tradicionālās amatniecības iedvesmotiem darbiem.
Dienas programma piedāvās daudzveidīgas aktivitātes visu vecumu apmeklētājiem. No plkst. 12.00 līdz 20.00 debesīs būs vērojami gaisa pūķu mākslinieku paraugdemonstrējumi, savukārt radošajā darbnīcā ikviens mākslinieku vadībā varēs izgatavot, apgleznot un palaist gaisā savu gaisa pūķi. No plkst. 14.00 pasaules līmeņa kaitborda sportisti Daugavā demonstrēs iespaidīgus lēcienus un trikus, bet festivāla norises vietas tuvumā pulcēsies arī burātāji un jahtas.
Īpašu vietu programmā ieņems amerikāņu mākslinieces Bridžitas Polkas (Bridget Polk) akmeņu balansēšanas performance. Viņa pasaulē pazīstama ar trauslām akmeņu un būvmateriālu skulptūrām, kas šķietami pārvar gravitācijas likumus. Darbi top bez līmes vai jebkādām citām saistvielām, balstoties vienīgi uz precīzi atrastu līdzsvara punktu. Katra skulptūra ir īslaicīga – dažas saglabājas nedēļām ilgi, citas sabrūk jau pēc dažām minūtēm, padarot performanci par meditatīvu procesu, kas aicina apstāties, vērot un novērtēt mirkļa trauslumu.
Festivāla programmu papildinās piknika zona ar īpašu Rīgas restorānu piedāvājumu, kur apmeklētāji aicināti baudīt kopīgu maltīti Daugavas krastā, kā arī vasaras noslēguma ballīte. Visas dienas garumā festivāla teritorijā darbosies ēdināšanas zona, atrakcijas, tirdzniecības vietas un partneru aktivitātes visai ģimenei.
“Rīgai ir svarīgi, lai pilsētā notiktu kvalitatīvi starptautiska līmeņa kultūras un izklaides pasākumi, kas uzrunā gan rīdziniekus, gan pilsētas viesus. Šādi notikumi bagātina pilsētvidi, stiprina Rīgas atpazīstamību pasaulē un veido jaunas tradīcijas, pie kurām atgriezties gadu no gada,” norāda Rīgas domes mērs Viesturs Kleinbergs.
“Pilsētas starptautisko atpazīstamību veido ne tikai lielie infrastruktūras projekti, bet arī drosmīgas idejas, kas spēj radīt unikālu pieredzi. Tieši šādi notikumi piesaista uzmanību, rosina cilvēkus iepazīt Rīgu no jauna un rada iemeslu pilsētā atgriezties. Mēs vēlamies, lai Rīga kļūtu par vietu, kur rodas jaunas tradīcijas ar starptautisku rezonansi, un festivāls “Fantadroms” ir pārliecinošs solis šajā virzienā,” uzsver Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras direktors Fredis Bikovs.
“Fantadroms” iecerēts kā spilgts vasaras noslēguma notikums, kas iedibinās jaunu starptautisku tradīciju Rīgā un Baltijā. Festivāls tapis ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības atbalstu.