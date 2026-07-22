Sabiedrība
Šodien 06:08
Tests: vai zini, kā zaļā enerģija palīdz samazināt ikdienas rēķinus?
Pāreja uz zaļo enerģiju vairs nav stāsts tikai par lielo politiku vai rūpnīcām. Šodien tas ir stāsts par to, kā ikviena ģimene var samazināt savus ikmēneša rēķinus un kļūt neatkarīgāka. Tie var būt saules paneļi, siltumsūkņi vai vienkārši gudrāka elektrības patērēšana – iespēju ir daudz. Izpildi šo testu un uzzini, cik labi tu orientējies mūsdienu risinājumos, kas ļauj saimniekot gudrāk un lētāk! Neuztraucies, ja kļūdīsies, jo katrs jautājums sniedz vērtīgu un praktisku skaidrojumu.
PROJEKTU ""Klimata kurss" – SIA "Izdevniecība "Rīgas Vilņi"" sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņa par klimatneitralitāti un zaļo enerģiju Latvijā" FINANSIĀLI ATBALSTA EMISIJAS KVOTU IZSOLĪŠANAS INSTRUMENTS.