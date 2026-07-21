Liepājā atrastās mantas
Valsts policija aicina atsaukties liepājniekus, kuriem varētu piederēt attēlā redzamās mantas.
Novadu ziņas
Šodien 10:54
Vai atpazīsti savas mantas? Valsts policija aicina atsaukties liepājniekus. FOTO
Valsts policija aicina atsaukties liepājniekus, kuriem varētu piederēt attēlā redzamās mantas.
Kā norāda likumsargi, 16. jūlijā Liepājā, Pļavu ielā, tika atrasts mobilais tālrunis “Samsung” sarkanas krāsas maciņā. 16. jūlijā Liepājā, Rīgas ielā, atrasta soma. 17. jūlijā pie Lietuvas robežas uz autoceļa A11 tika atrasta sarkana gurnu jostas soma, bet 18. jūlijā Liepājā tika atrasts maks melnā krāsā.
Valsts policija aicina aplūkot attēlos redzamās mantas un atsaukties to likumīgos īpašniekus, zvanot policijai darba dienās no pulksten 8 līdz 16.30 pa tālruņa numuru 63404510 vai pa tālruņa numuru 112 jebkurā laikā.