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Liepājā atrastās mantas

Valsts policija aicina atsaukties liepājniekus, kuriem varētu piederēt attēlā redzamās mantas.

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Vai atpazīsti savas mantas? Valsts policija aicina atsaukties liepājniekus. FOTO

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Valsts policija aicina atsaukties liepājniekus, kuriem varētu piederēt attēlā redzamās mantas.

Vai atpazīsti savas mantas? Valsts policija aicina...

Kā norāda likumsargi, 16. jūlijā Liepājā, Pļavu ielā, tika atrasts mobilais tālrunis “Samsung” sarkanas krāsas maciņā. 16. jūlijā Liepājā, Rīgas ielā, atrasta soma. 17. jūlijā pie Lietuvas robežas uz autoceļa A11 tika atrasta sarkana gurnu jostas soma, bet 18. jūlijā Liepājā tika atrasts maks melnā krāsā.

Valsts policija aicina aplūkot attēlos redzamās mantas un atsaukties to likumīgos īpašniekus, zvanot policijai darba dienās no pulksten 8 līdz 16.30 pa tālruņa numuru 63404510 vai pa tālruņa numuru 112 jebkurā laikā.

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