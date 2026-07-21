Jelgavas novada skolēni un bērnudārznieki savākuši simtiem kilogramu bīstamo atkritumu
Jelgavas novada izglītības iestāžu audzēkņi aizvadītajā mācību gadā aktīvi iesaistījušies SIA "Zaļā josta" organizētajā vides izglītības kampaņā "Tīrai Latvijai", nododot drošai pārstrādei simtiem kilogramu izlietoto bateriju un mazo elektrotehniku, informēja uzņēmumā.
Visvairāk izlietoto bateriju novadā savāca bērnudārza "Pūcīte" filiāle – 135 kilogramus. Tai seko Vilces pamatskola ar 69 kilogramiem, Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola (64 kg), Aizupes pamatskola (63,5 kg) un Elejas vidusskola (53,1 kg).
Savukārt mazo elektrotehniku visaktīvāk šķiroja Teteles pamatskolas audzēkņi, savācot 127 kilogramus, kā arī Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola, nododot 59 kilogramus šo videi bīstamo atkritumu.
Kā norāda "Zaļās jostas" vides izglītības eksperte Ieva Erta, bērnu un jauniešu iesaiste ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā veidot ilgtermiņa paradumus un atbildīgu attieksmi pret vidi, novēršot ilgtermiņa piesārņojuma un drošības riskus.
Kopumā kampaņā "Tīrai Latvijai", kas norisinājās no 2025. gada novembra līdz 2026. gada martam, piedalījās vairāk nekā 440 izglītības iestādes no visas Latvijas. Akcijas laikā tika savāktas 44,8 tonnas izlietoto bateriju un 7,5 tonnas mazās elektrotehnikas, tādējādi novēršot vairāk nekā 52 tonnu bīstamo atkritumu nonākšanu dabā vai sadzīves atkritumos. Savākto materiālu izvešanu un pārstrādi nodrošināja bīstamo atkritumu pārstrādātājs "BAO".