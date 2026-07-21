Daugavpils reģionālajā slimnīcā likvidē padomi
Daugavpils reģionālajā slimnīcā veiktas izmaiņas statūtos, likvidējot slimnīcas padomi, līdz ar to amatus atstājuši Juris Bārzdiņš un Aivars Veiss, liecina "Firmas.lv" informācija.
Bārzdiņš slimnīcas padomes priekšsēdētāja amatā bija kopš 2024. gada 11. jūnija, savukārt Veiss pildīja slimnīcas padoes priekšsēdētāja vietnieka amatu kopš 2024. gada 4. jūnija. Savukārt Andris Jumtiņš bija padomes loceklis no 2024. gada 4. jūnija līdz šī gada 17. janvārim.
Pēc padomes likvidēšanas slimnīcas pārvaldību turpina īstenot tās dalībnieku sapulce un valde.
Slimnīcas valdes priekšsēdētāja ir Inta Vaivode, un tajā strādā arī bijusī Stradiņa slimnīcas valdes locekle Arta Biruma.
Jau ziņots, ka janvārī valdība zināšanai pieņēma Veselības ministrijas (VM) informatīvo ziņojumu, kurā VM atļāva likvidēt Daugavpils reģionālajā slimnīcā turpmāk padomi neveidot, esošo likvidējot līdz 30. jūnijam. Ietaupīto naudu plānots novirzīt trešā valdes locekļa vietas izveidei.
VM skaidroja, ka saskaņā ar likumu padomes izveide no publiskas personas atkarīgā nekomerciālā kapitālsabiedrībā, kas atbilst "lielas sabiedrības" kritērijiem, nav obligāta, ja saņemta augstākās lēmējinstitūcijas piekrišana.
Atbilstoši likumam padomes uzdevumus plānots nodot kapitāla daļu turētājiem - VM, Daugavpils pilsētas pašvaldībai, Rīgas Stradiņa universitātei un Augšdaugavas novada pašvaldībai.
Neskatoties uz slimnīcas atbilstību "lielas sabiedrības" kritērijiem, pamatojoties uz pagājušā gada bilanci, apgrozījumu un darbinieku skaitu, padomes pastāvēšana nav nepieciešama, jo pārraudzību var nodrošināt kapitāla daļu turētāji, uzskata ministrija.
VM arī vērsusi uzmanību, ka tā jau pilda padomes uzdevumus desmit citās kapitālsabiedrībās, savukārt padomes ir izveidotas tikai piektā līmeņa klīniskajās universitātes slimnīcās.
Daugavpils reģionālā slimnīca vēl nesen pārdzīvoja smagas finanšu problēmas, tāpēc toreizējie tās īpašnieki - apkārtējās pašvaldības - lūdza valsts līdzdalību ārstniecības iestādē. Valdība 2024. gada rudenī lēma, ka veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanai valsts iegūs 80,5% Daugavpils reģionālās slimnīcas kapitāldaļu un ieguldīs 4,6 miljonus eiro tās finanšu stabilizēšanai.
Daugavpils reģionālā slimnīca 2024. gadā strādājusi ar 54 230 077 eiro apgrozījumu, bet tās peļņa bijusi 197 332 eiro. Finanšu dati par pērno gadu vēl nav pieejami.
Kā liecina "Firmas.lv" informācija, VM pieder 80,58% slimnīcas kapitāldaļu. Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai pieder 16,57% kapitāldaļu, Rīgas Stradiņa universitātei - 1,52%, bet Augšdaugavas novada pašvaldībai - 1,33%.