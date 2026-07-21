Košas krāsas un jūras iedvesma: Elita Patmalniece aicina uz izstādi Pāvilostā
No 23. jūlija līdz 31. augustam Pāvilostas muzejā būs apskatāma mākslinieces Elitas Patmalnieces izstāde “Mana vasara”.
Mākslinieces Elitas Patmalnieces radošajā pasaulē košas krāsas, dzīvesprieks un dabas iedvesma savijas vienotā stāstā. Viņas izstādes vienmēr aicina skatītājus ienākt krāsu, emociju un fantāzijas pilnā pasaulē, kur ikviens darbs izstaro optimismu un dzīves enerģiju.
Vasaras sezonā īpašu vietu mākslinieces dzīvē ieņem Kurzeme un Baltijas jūras piekraste. Starp viņas iecienītākajām vietām ir arī Ulmale - vieta, kur rast mieru, iedvesmu un atjaunot radošo enerģiju. Māksliniece atzinusi, ka jūra viņai ir spēka avots, bet saulrietu vērošana kļuvusi par sava veida meditāciju. Viņa vairākkārt uzsvērusi, ka vasarās cenšas nokļūt Ulmalē, lai baudītu dabu, pastaigas gar jūras krastu un klusumu, kas palīdz rast jaunas idejas mākslai.
Izstādes darbos spilgti atklājas māksliniecei raksturīgā krāsu izjūta, emocionālā brīvība un dzīvesprieks. Daudzi no tiem tapuši, iedvesmojoties no Latvijas dabas, cilvēkiem un ikdienas mirkļiem, kurus autore pārvērš krāšņos vizuālos stāstos.
Izstāde “Mana vasara” sniedz iespēju ne tikai iepazīt Elitas Patmalnieces mākslas pasauli, bet arī sajust harmoniju un iedvesmu, ko autore rod Latvijas piejūras ainavās, īpaši Ulmalē – vietā, kur daba, jūra un radošums saplūst vienotā veselumā.