Vietu skaitu plānots palielināt, lai vairāk novada jauniešu varētu turpināt mācības savā pašvaldībā.
Novadu ziņas
Šodien 11:47
Ādažu novadā palielinās vietu skaitu vidusskolu 10. klasēs
Ādažu novada dome 15. jūlija sēdē lēmusi palielināt vietu skaitu Ādažu un Carnikavas vidusskolu 10. klasēs, lai sniegtu iespēju lielākam skaitam vietējo jauniešu turpināt mācības savā novadā, informēja pašvaldībā.
Plānots, ka 2026./2027. mācību gadā Ādažu vidusskolā atvērs līdz trim 10. klasēm, uzņemot līdz 90 skolēniem. Savukārt Carnikavas vidusskolā paredzēts atvērt līdz divām 10. klasēm, nodrošinot vietas līdz 54 audzēkņiem.
Pašvaldībā skaidro, ka šāds lēmums pieņemts, reaģējot uz lielo pieteikumu skaitu no skolēniem, kuri vēlas turpināt izglītošanos vietējās mācību iestādēs. Tāpat dome uzsver, ka šīs ieceres īstenošanai papildu pašvaldības finansējums nebūs nepieciešams.