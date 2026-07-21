Ādažu novada neoficiālajās peldvietās ūdens kvalitāte atbilst prasībām
Ādažu novada pašvaldības veiktajās neoficiālo peldvietu ūdens kvalitātes pārbaudēs konstatēts, ka visās pārbaudītajās peldvietās ūdens kvalitāte atbilst mikrobioloģiskajām prasībām un peldēties ir atļauts.
Saskaņā ar veikto analīžu rezultātiem peldēties ir atļauts šādās neoficiālajās peldvietās:
- Jūra Lilastē – Lilastes pludmale;
- Jūra Carnikavā – Carnikavas laivu pludmale;
- Kadagas ezera pludmale;
- Vējupe pie Ūbeļu ielas (pludmale);
- Lielais Baltezers – Baltezera laivu novietošanas vieta;
- Alderu pludmale;
- Dzirnezera pludmale;
- Ādažu publiskā pludmale.
Nevienā no pārbaudītajām peldvietām netika konstatēts tāds mikrobioloģiskais piesārņojums, kas būtu pamats noteikt peldēšanās aizliegumu vai ieteikumu nepeldēties.
Jāņem vērā, ka šīs ir neoficiālās peldvietas. Atšķirībā no valsts oficiālajām peldvietām, tajās ūdens kvalitātes monitorings tiek organizēts pēc pašvaldības ieskatiem un iespējām. Publicētie rezultāti raksturo ūdens kvalitāti konkrētajā paraugu ņemšanas dienā, un situācija vēlāk var mainīties atkarībā no laikapstākļiem, nokrišņiem un citiem vides faktoriem.
Savukārt oficiālajās peldvietās, kuras ir iekļautas valsts monitoringa programmā, Veselības inspekcija peldsezonas laikā regulāri veic ūdens kvalitātes pārbaudes. Ja tajās tiek konstatēts mikrobioloģiskais piesārņojums un noteikts peldēšanās aizliegums vai ieteikums nepeldēties, tiek organizēta atkārtota ūdens paraugu ņemšana. Ierobežojumi tiek atcelti tikai pēc tam, kad analīzes apliecina, ka ūdens kvalitāte atkal atbilst noteiktajām prasībām.
Ādažu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus arī turpmāk pirms došanās peldēties iepazīties ar aktuālo informāciju par peldvietu ūdens kvalitāti un ievērot atbildīgu rīcību atpūtas laikā pie ūdens. Ar aktuālajiem neoficiālo peldvietu ūdens kvalitātes rezultātiem iespējams iepazīties Veselības inspekcijas tīmekļvietnē sadaļā "Neoficiālo peldvietu ūdens kvalitāte 2026. gada peldsezonā".