Carnikavai plānots piešķirt pilsētas statusu - ko tas nozīmēs iedzīvotājiem?
Carnikava jau ilgstoši ir viens no straujāk augošajiem apdzīvotajiem centriem Latvijā, un tās attīstības līmenis, iedzīvotāju skaits un pieejamie pakalpojumi daudzējādā ziņā atbilst pilsētai raksturīgai videi. Pilsētas statusa piešķiršana būtu loģisks solis, kas atspoguļotu Carnikavas faktisko attīstību un radītu priekšnoteikumus tās turpmākai izaugsmei.
Kā informē Ādažu novada dome, pilsētas statusa piešķiršana galvenokārt ir administratīvs un teritorijas attīstības plānošanas jautājums. Carnikavas iedzīvotāju ikdienā būtiskas izmaiņas nav gaidāmas.
Pilsētas statusa iegūšana pati par sevi neietekmē iedzīvotāju ienākuma nodokļa vai nekustamā īpašuma nodokļa apmēru. Nekustamā īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes nosaka normatīvie akti un pašvaldības saistošie noteikumi, nevis apdzīvotās vietas statuss.
Tomēr pilsētas statuss var radīt netiešu finansiālu ieguvumu, jo pilsētas iedzīvotāji varētu pretendēt uz dažām atbalsta programmām, kas pieejamas pilsētām, bet nav pieejamas ciemiem (piemēram, finansējums videi draudzīgāku apkures risinājumu ieviešanai privātmājā). Visticamāk, ilgtermiņā īpašumu vērtība Carnikavā pieaugs, bet ne tāpēc vien, ka nomainās statuss no ciema uz pilsētu. Vērtību vairāk ietekmē tas, kas seko statusa maiņai: investīcijas, infrastruktūra, pieejamais finansējums un apbūves iespējas.
Viens no redzamākajiem praktiskajiem ieguvumiem būs adresācijas precizēšana. Pēc pilsētas statusa piešķiršanas adresēs vairs nebūs jānorāda "Carnikavas pagasts", bet gan "Carnikava, Ādažu novads". Ielu nosaukumi un māju numerācija nemainīsies.
Aizsargjoslu platums tiek noteikts atšķirīgs:
1. pilsētās un ciemos
2. lauku teritorijās.
Carnikavas gadījumā būtiska teritorijas daļa atrodas pie Gaujas, jūras piekrastes un dabas parka “Piejūra”, tādēļ daudzas vides aizsardzības prasības saglabāsies neatkarīgi no pilsētas statusa.
Lielākā daļa aizsargjoslu arī turpmāk būs atkarīgas no konkrētā objekta – piemēram, elektrolīnijām, ūdensobjektiem vai inženierkomunikācijām, nevis no apdzīvotās vietas statusa.
Pilsētas un ciema statusu izvērtējām pie teritorijas plānojuma izstrādes, grafiskajā daļā veiktas izmaiņas: iezīmēta jaunā ciema/pilsētas robeža un pielāgotas aizsargjoslas. Pilsētā/ciemā gar valsts un pašvaldību ceļiem ir sarkanās līnijas, ārpus – tiek noteikti attālumi no ass pēc Aizsargjoslu likuma.
Nemainās šādas aizsargjoslas (jau precizētas un noteiktas TP 2.0 redakcijā pie jaunās Carnikavas ciema robežas):
- Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas - ciemos un pilsētās vienādi noteikumi;
- Ap valsts un pašvaldību autoceļiem – ciemos un pilsētās vienādi noteikumi; tiem ceļiem, kas līdz šim bija ar SL, bet atradās ārpus ciema robežas, tagad ir 30m,60m vai 100m, atkarībā no autoceļa kategorijas;
- Aizsargjosla gar elektriskajiem tīkliem – tur mainījās, bet augstsprieguma tīkli jau mums norādīja jauno aizsargjoslu, kas ielikta grafiskajā daļā, bet tam vairāk bija sakara ar likuma interpretāciju, nevis tāpēc, ka Carnikava būs pilsēta - ciemos un pilsētās vienādi noteikumi;
- Pārējās ekspluatācijas aizsargjoslas – ciemos un pilsētās vienādi noteikumi;
- Sanitārās aizsargjoslas – nav atkarīgs no tā, vai aizsargjosla ir pilsētā vai ciemā;
- Drošības aizsargjoslas – parasti institūcijas nosaka, mūsu gadījumā ir drošības aizsargjosla ap dzelzceļu un tā saskaņota ar Latvijas dzelzceļu.
Teorētiski mainās krasta kāpas aizsargjosla, bet Carnikava ir ārpus Aizsargjoslu likumā norādītā diapazona (150m no pludmales aizsargjoslas), jo atrodas tālāk no jūras.