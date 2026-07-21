VIDEO: šokējošs brīdis - Talsu novadā lietavas aiznes saliņu ar visiem kokiem
Aizvadītajā dienā spēcīgās lietavas Talsu novadā Dursupē ierāvušas ūdenī nelielu saliņu ar visiem kokiem.
Ar šokējošo video sociālajā vietnē "Facebook" dalījies laika ziņu moderators Toms Bricis. "Šis video labi parāda ūdens spēku," norāda Bricis. Tikmēr daudz iedzīvotāju par redzēto pauduši savu sašutumu.
"Un cilvēks, nejēga, iedomājas ka spēj regulēt dabas spēkus," pārdomās dalās Uldis. "Tas ir veids, kā pie mums izpaužas klimatas pārmaiņas - visas dabas parādības kļūst intensīvākas un krasākas," norāda Inguna. Emīlija paudusi neticību, ka kaut kas tāds iespējams Latvijā, bet Ruta paudusi pārsteigumu par to, ka šādu momentu izdevies iemūžināt: "Kā var novaktēt [šadu brīdi]?Bet tur jau jāraud,ne jāpriecājas!!" pauž sieviete.
Jau ziņots, ka aizvadītajā dienā Latviju skāra spēcīgas lietavas, kas nopietnas sekas radīja Talsu novadā, kur pārplūda Dursupes dzirnavezers un ūdens straume appludinājaapkārtējo teritoriju un izskalojusi vietējos ceļus. Dursupē ūdens straumes izskaloja ceļa segumu, bet Balgales pagastā autoceļš bija pilnībā pārrauts un teritorija bija applūdusi. Papildu problēmas radīja arī tas, ka naktī uzsprāga transformators, atstājot apkārtni bez elektroapgādes.