Nāvējoša avārija Tīnūžos - atklājas baisas detaļas par "Porsche" un BMW frontālo sadursmi
Sestdienas agrā rītā Ogres novada Tīnūžu pagastā, frontāli saduroties "BMW" un "Porsche" markas automašīnām, viens autovadītājs gājis bojā, bet otrs ar smagām traumām nogādāts slimnīcā. Valsts policija konstatējusi, ka abi vīrieši pie stūres atradās nelikumīgi, vēsta raidījums "Degpunktā".
Kā raidījumu informēja Valsts policijas pārstāve Līna Bagdone, 31 gadu vecais "Porsche" vadītājs spēkratu stūrēja bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Savukārt 54 gadus vecajam "BMW" vadītājam, kurš sadursmes rezultātā zaudēja dzīvību, bija piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums.
Traģiskais ceļu satiksmes negadījums notika ap plkst. 3 uz ceļa starp Ikšķili un Tīnūžiem. Tiesībsargājošās iestādes turpina izmeklēšanu, lai noskaidrotu precīzus avārijas cēloņus. Tiek vērtētas dažādas versijas, tostarp nepiemērota ātruma izvēle, automašīnas saslīdēšana vai iespējama meža dzīvnieka izskriešana uz brauktuves.
Kā norāda aculiecinieki, frontālais trieciens bijis ļoti spēcīgs, un sadursmes troksnis bija dzirdams pat puskilometra attālumā no notikuma vietas. Abas automašīnas trieciena rezultātā tika pilnībā sadragātas.